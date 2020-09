Vyšetrovatelia OSN obvinili sýrsky režim zo zločinov proti ľudskosti

Ženeva 15. septembra (TASR) - Najnovšia správa OSN o situácii v Sýrii odhaľuje nové možné zločiny proti ľudskosti, ktorých sa sýrska vládna armáda dopustila počas prvých šiestich mesiacov roka. Vyšetrovacia komisia OSN vo svojej najnovšej správe, zverejnenej v utorok v Ženeve, však súčasne jasne konštatuje, že za porušovanie ľudských práv sú zodpovedné všetky strany konfliktu v Sýrii.



V správe sa konštatuje, že od januára do konca júna sa zvýšil počet cielených násilných činov, ako sú atentáty, mučenie, sexuálne násilie alebo rabovanie s výberom obetí na základe etnickej príslušnosti. Deje sa to najmä v oblastiach s prevažne kurdským obyvateľstvom.



Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre Sýriu už v júli odsúdila desiatky možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v tomto regióne, pričom niekoľko z nich bolo pripísaných Rusku. Správa zverejnená v utorok poukazuje na ďalšie možné podobné činy. Predseda vyšetrovacej komisie Paulo Sérgio Pinheiro vyzval skoncovať s týmto stavom. Okrem iného aj pre to, že používanie takýchto "hrozných praktík" malo za následok i ozbrojené strety v niektorých častiach krajiny.



Správa poukazuje aj na dôkazy o možných vojnových zločinoch spáchaných povstaleckou Slobodnou sýrskou armádou (SNA).



Podľa expertov OSN na ľudské práva Tureckom podporovaná SNA napr. používa znásilnenie ako nástroj na zastrašovanie kurdského obyvateľstva - experti zaznamenali prípad, keď vojenská polícia SNA prinútila zadržaných, aby boli svedkom znásilnenia maloletej osoby. Jednotky SNA okrem toho brali do zajatia ženy z menšinového etnika jezídov.



Komisia OSN upozornila, že príslušníci tureckých ozbrojených síl by mohli byť vzatí na zodpovednosť, ak sa preukáže, že jednotky SNA páchali trestné činy pod tureckým velením.