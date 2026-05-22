Vyšetrovatelia prehľadali Elyzejský palác, prípad súvisí s korupciou
Autor TASR
Paríž 22. mája (TASR) - Francúzski vyšetrovatelia vo štvrtok prehľadali Elyzejský palác v rámci vyšetrovania údajného protekcionizmu a korupcie, oznámila v piatok finančná prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prehliadka oficiálneho sídla francúzskeho prezidenta podľa týždenníka Le Canard enchaîné súvisí s vyšetrovaním opakovaného výberu spoločnosti Shortcut Events počas viac ako dvoch desaťročí na slávnostné akty pri ukladaní pozostatkov významných osobností do mauzólea Panteón v Paríži.
„Operácie sa uskutočnili 21. mája v priestoroch Elyzejského paláca ako súčasť súdneho vyšetrovania zameraného najmä na podmienky, podľa ktorých boli zadávané určité verejné zákazky týkajúce sa organizácie obradov v Panteóne,“ uviedla prokuratúra.
Predstaviteľ Elyzejského paláca agentúre AFP povedal, že úrad prezidenta prehliadku schválil, nakoľko „nie je cielená“ na Macrona a boli zavedené potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany ústavy a „tajomstiev národnej obrany“.
Vyšetrovatelia sa Elyzejský palác pokúšali v rámci rovnakého prípadu prehľadať už v apríli. Vtedy im bol prístup odopretý s odôvodnením, že ústava zaručuje „nedotknuteľnosť priestorov spojených s prezidentským úradom“.
