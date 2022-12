Vyšetrovatelia prehľadali sídlo Macronovej strany Obroda

Paríž 14. decembra (TASR) - Francúzska prokuratúra v stredu oznámila, že v sídle politickej strany prezidenta Emmanuela Macrona Obroda (Renaissance) prebehla razia v rámci vyšetrovania využitia služieb poradenských firiem v predvolebných kampaniach v rokoch 2017 a 2022. TASR správu prezvala z agentúry AFP.



Prehľadané boli aj kancelárie americkej poradenskej spoločnosti McKinsey, uviedla finančná prokuratúra.



Podľa správy predloženej v polovici marca francúzskemu Senátu spoločnosť McKinsey nezaplatila vo Francúzsku žiadne dane najmenej za posledných desať rokov. Táto poradenská spoločnosť so sídlom v USA však trvá na tom, že konala v súlade so zákonom.



Tento prípad vzbudil pozornosť pred tohtoročnými prezidentskými voľbami, ktoré 5. mája vyvrcholili Macronovým znovuzvolením. Ukázalo sa totiž, že počas Macronovho prvého funkčného obdobia výrazne vzrástli výdavky štátu na externých poradcov.



Od októbra prebiehajú dve vyšetrovania Macronových predvolebných kampaní. Prokuratúra skúma okrem iného to, či vláda nezaobchádzala s firmou McKinsey osobitným spôsobom, a tak jej pomohla získať lukratívne štátne zákazky.



Hovorca strany Obroda Loic Signor uviedol, že strana je pripravená prokuratúre poskytnúť všetky potrebné informácie.



Firma McKinsey tiež potvrdila raziu vo svojich kanceláriách a uviedla, že "plne spolupracuje s príslušnými orgánmi".