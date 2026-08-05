< sekcia Zahraničie
Vyšetrovatelia rozbili poľsko-českú skupinu pašerákov drog
Na spoločnej operácii sa podieľali príslušníci CBŠP, Sliezskeho oddelenia pohraničnej stráže a českej Národnej protidrogovej centrály.
Autor TASR
Varšava 5. augusta (TASR) - Poľské a české bezpečnostné zložky rozbili medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala, pašovala a distribuovala drogy a anabolické steroidy. Gang podľa vyšetrovateľov tvorili osoby napojené na prostredie poľských a českých futbalových chuligánov. V stredu to oznámil poľský Ústredný vyšetrovací úrad polície (CBŠP), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na spoločnej operácii sa podieľali príslušníci CBŠP, Sliezskeho oddelenia pohraničnej stráže a českej Národnej protidrogovej centrály. Zadržali 24 podozrivých, zaistili značné množstvo drog a anabolických steroidov a zlikvidovali nelegálne laboratórium na výrobu psychoaktívnej látky klefedrón v Belgicku.
Poľská prokuratúra odhaduje, že skupina pôsobila najmenej od marca 2024. Podľa doterajších zistení poľská časť gangu uviedla na trh viac ako 100 kilogramov omamných a psychotropných látok vrátane kokaínu, alfa-PVP, mefedrónu a klefedrónu v hodnote najmenej 3 milióny zlotých (cca 700.000 eur). V belgickom laboratóriu zaistili približne 167 kilogramov klefedrónu za takmer 1,2 milióna zlotých.
V Poľsku zadržali 11 osôb, z nich deväť vzali do väzby pre podozrenia z účasti na organizovanej zločineckej skupine, drogovej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí. Hrozí im až 20 rokov väzenia. České úrady zadržali 13 podozrivých.
Na spoločnej operácii sa podieľali príslušníci CBŠP, Sliezskeho oddelenia pohraničnej stráže a českej Národnej protidrogovej centrály. Zadržali 24 podozrivých, zaistili značné množstvo drog a anabolických steroidov a zlikvidovali nelegálne laboratórium na výrobu psychoaktívnej látky klefedrón v Belgicku.
Poľská prokuratúra odhaduje, že skupina pôsobila najmenej od marca 2024. Podľa doterajších zistení poľská časť gangu uviedla na trh viac ako 100 kilogramov omamných a psychotropných látok vrátane kokaínu, alfa-PVP, mefedrónu a klefedrónu v hodnote najmenej 3 milióny zlotých (cca 700.000 eur). V belgickom laboratóriu zaistili približne 167 kilogramov klefedrónu za takmer 1,2 milióna zlotých.
V Poľsku zadržali 11 osôb, z nich deväť vzali do väzby pre podozrenia z účasti na organizovanej zločineckej skupine, drogovej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí. Hrozí im až 20 rokov väzenia. České úrady zadržali 13 podozrivých.