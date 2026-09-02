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Vyšetrovatelia: Útoky na dve rozvodne v Nemecku majú spoločné črty
Vyšetrovatelia v Severnom Porýní-Vestfálsku sú stále v počiatočných fázach vyšetrovania. Majú však pochybnosti o útoku ľavicových extrémistov, keďže k zodpovednosti sa zatiaľ nikto neprihlásil.
Autor TASR
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Berlín 2. septembra (TASR) — Vyšetrovatelia sa domnievajú, že utorňajšie útoky na rozvodne v Turnowe-Preilacku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko a v Bergheime neďaleko Kolína nad Rýnom v Severnom Porýní-Vestfálsku boli vykonané rovnakým spôsobom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na stredajšiu správu portálu týždenníka Focus.
Vyšetrovatelia v Severnom Porýní-Vestfálsku sú stále v počiatočných fázach vyšetrovania. Majú však pochybnosti o útoku ľavicových extrémistov, keďže k zodpovednosti sa zatiaľ nikto neprihlásil. Ako možnosť však nevylučujú koordinovanú akciu takzvaných jednorazových agentov konajúcich v mene Ruska, uviedol pre Focus nemenovaný vysokopostavený vyšetrovateľ.
V poli neďaleko rozvodne v Bergheime sa podľa tohto vyšetrovateľa našlo šesť odpaľovacích zariadení, zrejme skonštruovaných tak, aby sa z nich pomocou zábavnej pyrotechniky dal ponad vedenie vysokého napätia katapultovať drôt, ktorý by spôsobil skrat. Táto operácia viedla k prerušeniu prívodu prúdu do dvoch hnedouhoľných elektrární v jej bezprostrednom okolí.
Odpaľovacie zariadenia a pyrotechniku vyšetrovatelia našli aj v prípade útoku na rozvodňu pri obci Turnow Preilack, pri ktorom bol skrat spôsobený rovnakým spôsobom ako v Bergheime. V oboch prípadoch mohli byť odpaľovacie zariadenia nainštalované už dávnejšie.
Brandenburský minister vnútra Jan Redmann považuje súvislosť medzi oboma incidentmi za pravdepodobnú. „Pribúdajú indície, že ide o súčasť koordinovaného útoku na našu energetickú infraštruktúru,“ uviedol. Podľa neho je preto logické, že spolková generálna prokuratúra uvažuje o prevzatí vyšetrovania.
Vyšetrovatelia v Severnom Porýní-Vestfálsku sú stále v počiatočných fázach vyšetrovania. Majú však pochybnosti o útoku ľavicových extrémistov, keďže k zodpovednosti sa zatiaľ nikto neprihlásil. Ako možnosť však nevylučujú koordinovanú akciu takzvaných jednorazových agentov konajúcich v mene Ruska, uviedol pre Focus nemenovaný vysokopostavený vyšetrovateľ.
V poli neďaleko rozvodne v Bergheime sa podľa tohto vyšetrovateľa našlo šesť odpaľovacích zariadení, zrejme skonštruovaných tak, aby sa z nich pomocou zábavnej pyrotechniky dal ponad vedenie vysokého napätia katapultovať drôt, ktorý by spôsobil skrat. Táto operácia viedla k prerušeniu prívodu prúdu do dvoch hnedouhoľných elektrární v jej bezprostrednom okolí.
Odpaľovacie zariadenia a pyrotechniku vyšetrovatelia našli aj v prípade útoku na rozvodňu pri obci Turnow Preilack, pri ktorom bol skrat spôsobený rovnakým spôsobom ako v Bergheime. V oboch prípadoch mohli byť odpaľovacie zariadenia nainštalované už dávnejšie.
Brandenburský minister vnútra Jan Redmann považuje súvislosť medzi oboma incidentmi za pravdepodobnú. „Pribúdajú indície, že ide o súčasť koordinovaného útoku na našu energetickú infraštruktúru,“ uviedol. Podľa neho je preto logické, že spolková generálna prokuratúra uvažuje o prevzatí vyšetrovania.