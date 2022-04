Vyšetrovatelia v Buči začali s exhumáciou tiel z masového hrobu

Buča 8. apríla (TASR) - Ukrajinskí vyšetrovatelia začali v piatok s exhumáciou tiel z masového hrobu v ukrajinskom meste Buča, čím odštartovali vyšetrovanie údajných vojnových zločinov ruských okupačných jednotiek, ktoré sa nedávno stiahli z tejto oblasti neďaleko Kyjeva. Podľa ukrajinských úradov bolo v hrobe celkovo uložených približne 67 tiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Mŕtve telá začali exhumovať z masového hrobu, nachádzajúceho sa v blízkosti miestneho pravoslávneho chrámu, za pomoci plošiny upevnenej na ramene autožeriavu. Jeden z členov vyšetrovacieho tímu mal na sebe vestu s nápisom "prokurátor pre vojnové zločiny".



Telesné pozostatky vytiahnuté z masového hrobu vyšetrovatelia ukladali na zem, kde ich ďalej skúmali a podrobovali potrebným úkonom. Telá boli ukladané do čiernych plastových vriec.



Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že v dlhej jame vykopanej v blízkosti chrámu v Buči bolo celkovo uložených približne 67 mŕtvych tiel.



Podľa generálnej prokurátorky Iryny Venediktovovej bolo doposiaľ nájdených 18 tiel: 16 z nich malo zranenia spôsobené guľkami a dve zranenia spôsobené guľkami aj šrapnelmi. Dve z objavených obetí boli ženy a zvyšok muži.



Podľa prokurátorky je už z doterajších nálezov zrejmé, že v hrobe boli uložení prevažne civilisti zastrelení ruskými vojakmi. Venediktovová uviedla, že do vyšetrovania vojnových zločinov v Buči a iných ukrajinských mestách je zapojená aj EÚ, s ktorou ukrajinská strana koordinuje svoje kroky.



Šéf kyjevskej polície predtým uviedol, že v hrobe bolo približne 40 ľudských tiel, vrátane dvoch ukrajinských vojakov. Uviedol, že na telách boli viditeľné strelné poranenia, čím podporil tvrdenia, že obete boli priamym terčom vojakov a nezahynuli pri útokoch letectva alebo delostrelectva. "Tieto udalosti môžem definovať ako vojnový zločin," dodal šéf kyjevskej polície.



V meste Buča v Kyjevskej oblasti našli ukrajinské orgány po odchode ruských vojakov na uliciach alebo v masových hroboch približne 330-340 mŕtvych tiel.



Moskva odmieta, že by na Ukrajine útočila na civilné ciele a tvrdí, že zábery z Buče boli zinscenované s cieľom mariť mierové rokovania.