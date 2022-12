Vyšetrovatelia zverejnili správu o páde mosta na juhu Nórska

Kodaň 2. decembra (TASR) - Príčinou zrútenia dreveného cestného mosta, ku ktorému došlo v polovici augusta na juhu Nórska, bolo prelomenie jedného z uhlopriečnych trámov v hlavnom rozpätí mostovej konštrukcie. Konštatuje sa to v piatok zverejnenej predbežnej správe nórskych vyšetrovateľov, píše agentúra AP.



V správe, ktorá vychádza z predbežného vyšetrovania, úrad uviedol, že most Tretten Bridge bol v čase incidentu - 15. augusta - "výrazne preťažený".



O deň neskôr nórska správa ciest nariadila dočasné uzavretie 14 podobných mostov.



Príslušný úrad zdôraznil, že jeho závery sú predbežné, a avizoval, že záverečná správa bude obsahovať podrobnejšie informácie o technických vyšetrovaniach a zisteniach. Neuviedol však, kedy bude záverečná správa hotová.



Tento takmer 150 metrov dlhý dvojprúdový most – Tretten Bru –, ktorý mal aj chodník pre peších, spájal západný breh rieky Gudbrandsdalslagen a dedinu Tretten. Most bol otvorený v roku 2012.



Osobné auto, ktoré po moste v čase jeho zrútenia prechádzalo, spadlo do rieky. Iné vozidlo, kamión, uviazlo na poškodenej vyvýšenej časti. Obaja vodiči vyviazli bez zranení.



Spravodajský web Lifeinnorway.net v auguste pripomenul, že podobný drevený most sa zrútil aj v roku 2016 v dedine Sjoa.



Oba mosty boli vyrobené z lepeného dreva, ktoré sa skladá z drevených vrstiev spojených trvanlivými lepidlami odolnými voči vlhkosti.



Keď sa vo februári 2016 zrútil most v Sjoe, vyšetrovaním sa zistilo, že príčinou bolo poddimenzovanie spoja, ktorý spája dva pozdĺžne nosníky z lepeného lamelového dreva v moste.