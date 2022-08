Vyšetrujú „online vyhrážku“ voči Rowlingovej za jej tvít o Rushdiem

Na archívnej snímke Salman Rushdie sa v New Yorku zúčastňuje na 68. slávnostnom odovzdávaní cien National Book Awards a Benefit Dinner. Foto: TASR/AP

Londýn 14. augusta (TASR) - Škótska polícia v nedeľu oznámila, že vyšetruje evidentnú "online vyhrážku" voči autorke románov o čarodejníkovi Harrym Potterovi J.K. Rowlingovej za to, že v tvíte podporila Salmana Rushdieho, ktorého v piatok v USA pobodal útočník. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.uviedla hovorkyňa škótskej polície.Spisovateľka Rowlingová (57) v piatok na Twitteri napísala, že "práve teraz sa cíti veľmi zle", lebo sa dozvedela o útoku na Rushdieho v americkom štáte New York.Jeden užívateľ na to zareagoval tvítom:Rowlingová zdieľala snímku obrazovky (screenshot) s touto reakciou a administrátorov Twitteru požiadala:Dodala:Tvít užívateľa bol už v nedeľu zrušený, uviedla AFP.Spisovateľka tiež na Twitteri napísala, že polícia je o prípade informovaná.Podozrivý účet na Twitteri si užívateľ založil údajne v Pakistane a zverejnil na ňom aj príspevky vychvaľujúce útočníka na Rushdieho.Muž počas piatkovej Rushdieho prednášky vybehol na pódium a bodol spisovateľa do krku a do trupu.Zadržaný Hadi Matar (24) bol v sobotu predvedený pred súd v štáte New York a obvinený z pokusu o vraždu druhého stupňa a z napadnutia druhého stupňa. Prokurátori na súde opísali, aký priebeh mal útok - páchateľ bodol Rushdieho približne desaťkrát a podľa nich išlo o plánovaný, premyslený útok.Spisovateľov agent Andrew Wylie najprv oznámil, že Rushdie je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a hrozí mu, že príde o oko, a má pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň. V sobotu však agent poskytol denníku The New York Times aktuálne informácie, podľa ktorých už Rushdie začal rozprávať, a naznačil, že jeho stav sa zlepšuje.Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom Satanské verše, vydanom v roku 1988. Román vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Vtedajší iránsky duchovný vodca ajatolláh Chomejní vydal v roku 1989 náboženský dekrét - fatvu - kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť.