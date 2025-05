Vyšetrujú pokus o únos dcéry a vnuka obchodníka s kryptomenami

Paríž 14. mája (TASR) - Prokuratúra v Paríži vyšetruje pokus o únos, ku ktorému došlo v utorok ráno v 11. parížskom obvode. Obeťou pokusu o únos bola 34-ročná dcéra a dvojročný vnuk generálneho riaditeľa platformy na nákup kryptomien. Informoval o tom denník Le Parisien.



Páchateľmi boli traja muži so zahalenými tvárami, ktorí sa snažili ženu nasilu natlačiť do dodávky zaparkovanej na ulici Rue Pache. Podľa policajného zdroja nie je jasné, ako sa dieťaťu podarilo útočníkom uniknúť. Mladá žena vďačí za svoju záchranu otcovi svojho dieťaťa a mladému mužovi, ktorý na únoscov hodil hasiaci prístroj.



Šokujúca scéna sa odohrala pred očami mnohých okoloidúcich, ktorí sa báli zasiahnuť - napriek kriku obete. Útočníci, z ktorých jeden zrejme stratil pištoľ - bezprostredne nebolo jasné, či bola pravá alebo len napodobnenina - z miesta činu ušli pristavenou dodávkou. Vozidlo sa našli neskôr zaparkované na ulici v tom istom parížskom obvode.



Prípadom sa zaoberá brigáda pre potláčanie banditizmu (BRB) z parížskeho oddelenia kriminálneho vyšetrovania, ktorá ho podľa denníka Le Monde vyšetruje ako „pokus o obmedzenie osobnej slobody, únos, neoprávnené väznenie alebo svojvoľné zadržiavanie spáchané organizovaným gangom“ a pre podozrenie z „účasti na zločineckom sprisahaní s cieľom prípravy trestného činu“. Prokuratúra uviedla aj tri priťažujúce okolnosti násilia: skutočnosť, že bolo „spáchané so zbraňou, v skupine a jednotlivcami, ktorí si zakrývali tvár“.



Podobný prípad sa v Paríži stal aj začiatkom mája. Štvorici páchateľov sa podarilo uniesť otca jedného významného podnikateľa s kryptomenami. Únoscovia požadovali výkupné niekoľko miliónov eur, ktoré malo byť vyplatené v kryptomene. Polícia po razii s cieľom oslobodiť uneseného muža zadržala sedem podozrivých.