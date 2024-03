Vyšetrujú problém s kolesom na Boeingu spoločnosti American Airlines

Dallas 14. marca (TASR) – Vyšetrovatelia amerického Federálneho leteckého úradu (FAA) vyšetrujú problém s kolesom na lietadle Boeing 777 leteckej spoločnosti American Airlines. Lietadlo smerovalo z Dallasu do Los Angeles, pričom minulý týždeň odpadlo jedno z kolies na lietadle rovnakého typu. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



FAA vo štvrtok uviedol, že lietadlo počas odletu z medzinárodného letiska Fort Worth v Dallase dostalo defekt. Letecká spoločnosť oponovala vyhlásením, že pilotov na nízky tlak v pneumatike upozornili prístroje. Lietadlo podľa spoločnosti bezpečne pristálo a vlastným pohonom sa presunulo k bráne.



Lietadlá Boeing majú 14 kolies – dva hlavné podvozky majú po šesť kolies a dve kolesá má aj podvozok vpredu pod nosom lietadla.



FAA tiež vyšetruje incident z minulého týždňa. Na inom Boeingu 777 spoločnosti United Airlines odpadlo jedno z kolies tesne po štarte. Let pôvodne mieril zo San Francisca do Japonska, núdzovo však pristál v Los Angeles. Spoločnosť situáciu upokojovala vyhlásením, že lietadlo bolo navrhnuté na bezpečné pristátie aj s chýbajúcimi alebo poškodenými kolesami. Cestujúci pokračovali v ceste iným lietadlom.



Lietadlá vyrobené spoločnosťou Boeing postihlo v poslednom období niekoľko incidentov. Začiatkom roka sa na Boeingu 737 MAX 9 krátko po štarte uvoľnil bočný panel na mieste núdzových dverí. Lietadlo sa bezpečne vrátilo na medzinárodné letisko v Portlande, vyvolala to však pochybnosti o kvalitatívnych a bezpečnostných štandardoch v spoločnosti a ich dodržiavaní.