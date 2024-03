Vyšetrujú smrť exzamestnanca Boeingu, ktorý odhalil porušovanie noriem

Washington 12. marca (TASR) - Bývalého zamestnanca spoločnosti Boeing Johna Barnetta, ktorý v minulosti upozorňoval na porušovanie výrobných štandardov, našli mŕtveho. Jeho smrť je predmetom policajného vyšetrovania. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC a denníka The Washington Post.



Úmrtie Barnetta pre BBC v pondelok potvrdil súdny znalec z Charleston County v Južnej Karolíne. Barnett (62) podľa znalca zomrel 9. marca na následky zranenia, ktoré si sám spôsobil.



V čase svojej smrti bol Barnett v meste Charleston v Južnej Karolíne, kde vypovedal na súde v konaní voči Boeingu. Úrady kontaktovali hotel, v ktorom býval po tom, ako sa v sobotu nedostavil na súd. Následne ho našli mŕtveho v jeho vozidle na parkovisku hotela.



Barnett od roku 2010 pracoval ako manažér kvality v závode v meste North Charleston, ktorý vyrába aj typ lietadiel Boeing 787 Dreamliner používaných najmä na diaľkové lety.



V roku 2019 pre BBC uviedol, že pracovníci firmy pracujúci pod časovým tlakom úmyselne do týchto strojov montovali diely, ktoré nezodpovedali štandardom. Takisto podľa svojich vyjadrení odhalil vážne problémy s kyslíkovými maskami používanými v prípade poklesu tlaku na palube lietadla.



Barnett podľa svojich slov na tieto skutočnosti upozornil vedenie firmy, to však primerané kroky nepodniklo. Boeing jeho tvrdenia poprel.



Americký Federálny letecký úrad (FAA) v roku 2017 potvrdil pravdivosť niektorých Barnettových vyjadrení v spojitosti s nevyhovujúcimi súčiastkami, píše BBC. Spoločnosti Boeing úrady nariadili, aby uskutočnila nápravu.



Barnett po odchode dôchodku začal právne konanie voči firme Boeing, ktorú obvinil z očierňovania svojej osoby a poškodenia svojej kariéry. V tejto spojitosti bol aj krátko pred smrťou vypovedať na súde v Charlestone.



BBC pripomenula, že FAA v súčasnosti preveruje výrobné štandardy Boeingu a jeho dodávateľa v reakcii na januárový incident lietadla spoločnosti Alaska Airlines. To muselo 5. januára núdzovo pristáť tesne po štarte, pretože sa na ňom počas letu uvoľnil bočný panel na mieste núdzových dverí.



FAA spoločnosti nariadil odstránenie kvalitatívnych problémov a splnenie bezpečnostných štandardov konštrukcie nových lietadiel.