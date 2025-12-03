< sekcia Zahraničie
Vyšetrujú továreň, ktorá vyrába erotické bábiky s detským vzhľadom
V novembri vypuklo verejné pobúrenie po tom, ako francúzske úrady obvinili ázijský e-shop Shein z predaja erotických bábik pripomínajúcich deti.
Autor TASR
Peking 3. decembra (TASR) - Čínska fabrika, ktorá údajne vyrába erotické bábiky so vzhľadom detí a predáva ich na hlavných internetových nákupných platformách, je predmetom oficiálneho vyšetrovania, uviedli v stredu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čínsky internetový spravodajský portál The Paper uviedol, že prispôsobiteľné erotické bábiky s detským vzhľadom vyrábalo niekoľko tovární v južnej provincii Kuang-tung.
Tieto bábiky – vrátane niektorých navrhnutých tak, aby vyzerali ako „tehotné“ – sa predávali na čínskych e-commerce platformách, ako je Taobao a Xiaohongshu, uvádza sa v stredajšej správe.
Okresné regulačné orgány v meste Chuej-čou uviedli, že ich tím vyšetruje jednu továreň, ktorá údajne takéto bábiky vyrába, a nariadili jej „okamžité pozastavenie výroby“.
V novembri vypuklo verejné pobúrenie po tom, ako francúzske úrady obvinili ázijský e-shop Shein z predaja erotických bábik pripomínajúcich deti.
Spoločnosť Shein, založená v Číne, ale v súčasnosti so sídlom v Singapure, zakázala predaj predmetných bábik na svojich stránkach po tom, čo francúzsky minister hospodárstva Roland Lescure pohrozil spoločnosti zákazom, ak sa bude naďalej dopúšťať trestnej činnosti.
Francúzske úrady tiež vyšetrovali konkurenčnú spoločnosť AliExpress pre údajný predaj takýchto bábik, zatiaľ čo spoločnosti Temu a Wish tiež čelia právnym krokom za údajné nedodržiavanie vekových obmedzení na pornografický materiál.
Čínsky internetový spravodajský portál The Paper uviedol, že prispôsobiteľné erotické bábiky s detským vzhľadom vyrábalo niekoľko tovární v južnej provincii Kuang-tung.
Tieto bábiky – vrátane niektorých navrhnutých tak, aby vyzerali ako „tehotné“ – sa predávali na čínskych e-commerce platformách, ako je Taobao a Xiaohongshu, uvádza sa v stredajšej správe.
Okresné regulačné orgány v meste Chuej-čou uviedli, že ich tím vyšetruje jednu továreň, ktorá údajne takéto bábiky vyrába, a nariadili jej „okamžité pozastavenie výroby“.
V novembri vypuklo verejné pobúrenie po tom, ako francúzske úrady obvinili ázijský e-shop Shein z predaja erotických bábik pripomínajúcich deti.
Spoločnosť Shein, založená v Číne, ale v súčasnosti so sídlom v Singapure, zakázala predaj predmetných bábik na svojich stránkach po tom, čo francúzsky minister hospodárstva Roland Lescure pohrozil spoločnosti zákazom, ak sa bude naďalej dopúšťať trestnej činnosti.
Francúzske úrady tiež vyšetrovali konkurenčnú spoločnosť AliExpress pre údajný predaj takýchto bábik, zatiaľ čo spoločnosti Temu a Wish tiež čelia právnym krokom za údajné nedodržiavanie vekových obmedzení na pornografický materiál.