Vyšiel nový preklad Hitlerovej knihy s vedeckými poznámkami

Paríž 2. júna (TASR) - Vo Francúzsku v stredu vyšiel nový preklad knihy Mein Kampf od nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Stalo sa tak po rokoch odkladu z dôvodu kontroverzie, ktorú vyvolalo publikovanie tohto rasistického a antisemitského diela, uviedla spravodajská stanica France 24.



Historici, ktorí tento projekt pripravili, tvrdia, že nové vydanie poskytne francúzskym čitateľom hodnotné vysvetlenie a zároveň "odzbrojí" nacistickú ideológiu.



Vydavateľstvo Fayard zdôraznilo vedecký charakter tejto publikácie tým, že na obale knihy sa neobjaví ani Hitlerovo meno a dokonca ani pôvodný titul Mein Kampf (Môj boj). Publikácia namiesto toho nesie názov Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf (Uvedenie zla do kontextu: Kritické vydanie knihy Mein Kampf).



Väčšinu textu tvorí komentár historikov, vysvetlila Hélene Miardová-Delacroixová, profesorka nemeckých dejín na parížskej univerzite Sorbonne. "Je to výsledok desaťročia historického výskumu. Poznámky a kritické komentáre tvoria dve tretiny celej knihy, nebolo by preto vhodné označiť ju len ako nový preklad," uviedla.



Kníhkupectvá nebudú mať knihu na sklade; publikácia bude dostupná iba prostredníctvom objednávok. Cena za výtlačok je 100 eur.



Nové vydanie preložil Olivier Mannoni, známy svojimi prekladmi diel od Franza Kafku, Sigmunda Freuda či Stefana Zweiga z nemčiny do francúzštiny. Preklad sa na rozdiel od skorších vydaní čo najviac pridržiava pôvodného textu, čo zvýrazňuje Hitlerovu obmedzenú slovnú zásobu a monotónny štýl písania.



Na príprave vydania sa podieľala komisia historikov. Dlhá úvodná esej osvetľuje obmeny nacistickej ideológie nachádzajúce sa v každej z 27 kapitol. Približne 2800 anotácií dáva pôvodný text do kontextu.



V uplynulých rokoch vyšli odborné vydania knihy Mein Kampf aj v iných krajinách. Poľsko vydalo v januári 1000-stranovú verziu, zatiaľ čo v Nemecku pripravili v roku 2016 dvojzväzkové, 2000-stranové vydanie.



Hitler napísal Mein Kampf v rokoch 1924-1925, keď bol vo väzení za to, že stál na čele neúspešného prevratu v Mníchove. Text je zároveň manifestom jeho nacistickej ideológie. Kniha má aj autobiografický rozmer; Hitler si v nej spomína na svoje detstvo v rodnom Rakúsku a na svoje zážitky z prvej svetovej vojny.