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Vyšiel súkromný denník pápeža Františka, ktorý si písal vyše 30 rokov
Kniha s názvom Osobný denník pápeža Františka (Il Diario personale di Papa Francesco) vychádza v piatich jazykoch a bude dostupná v 94 krajinách.
Autor TASR
Rím 24. novembra (TASR) - Vatikánske vydavateľstvo LEV uviedlo v utorok na trh knihu zostavenú kardinálom Víctorom Manuelom Fernándezom, ktorá prináša zápisky zo súkromného denníka Jorgeho Mariu Bergoglia z rokov 1992 až 2024. Denníkové záznamy odhaľujú jeho obavy, pochybnosti, duchovné zápasy aj hlbokú dôveru v Božie milosrdenstvo, informovali agentúry AFP a ANSA a spravodajský web Vatican News.
Kniha s názvom Osobný denník pápeža Františka (Il Diario personale di Papa Francesco) vychádza v piatich jazykoch a bude dostupná v 94 krajinách.
Zostavovateľ knihy, kardinál Fernández, je Františkov dlhoročný priateľ, ktorého v roku 2023 povolal z Argentíny do Ríma na čelo Dikastéria pre náuku viery.
Zápisky pochádzajú zo starého diára s čiernym obalom, ktorý si Bergoglio viedol ešte počas pôsobenia v Buenos Aires. Neskôr ho uchovával v Dome svätej Marty vo Vatikáne, kde ako pápež býval. Fernándezovi dal súhlas na ich spracovanie s tým, že necháva na ňom, čo s obsahom zápisníka urobí. Kardinál sa následne poradil aj s pápežom Levom XIV. a vybral záznamy, ktoré podľa neho môžu čitateľov duchovne povzbudiť.
Denník približuje Františka ako človeka, ktorý pochyboval o svojich schopnostiach, bál sa, že nezvládne svoju úlohu alebo ublíži druhým. Do diára si stručne zapísal: „Bojím sa.“
František bol zároveň aj „človekom modlitby,“ ktorý sa zveroval do ochrany sv. Terézie z Lisieux, sv. Jozefa a Panny Márie. Už od 90. rokov zápasil s únavou a zdravotnými ťažkosťami, no často ich odsúval do úzadia pre svoje pastoračné povinnosti.
V textoch plných emócií opisuje aj svoju temnejšiu stránku – „arogantného, sebestačného a cynického Jorgeho, ktorý klame sám seba“.
Zápisky odhaľujú aj jeho mystický rozmer: Bergoglio opisuje duchovné videnia vrátane stretnutí s podobou diabla. „Videl som diabla,“ napísal. Raz ho podľa svojich slov zazrel z auta, inokedy počas omše na chóre. Spomínal na jeho „hrozivé oči“ a vnímal jeho pôsobenie ako pokušenie, proti ktorému bojoval modlitbou ruženca. „Panna Mária ma zachránila,“ uviedol.
Jednou z najvýraznejších častí denníka je opis duchovnej krízy, ktorú František prežíval približne v rokoch 2021 až 2022. Súvisela so zhoršujúcim sa zdravotným stavom aj s tým, čo vnímal ako útoky „síl zla.“ Už v roku 2016 si zapísal: „Ak diabol útočí tak bezostyšne, je to preto, že mi nezostáva veľa času a chce získať korisť.“
V období vyčerpania sa pápež podľa svojich zápiskov úplne odovzdával Božiemu milosrdenstvu. Útechu nachádzal aj v modlitbe. O jednom zo svojich zážitkov v kaplnke napísal: „Usmial sa... Pocítil som Ježišov milosrdný pohľad.“
Táto duchovná skúsenosť sa podľa kardinála Fernándeza premietla aj do dvoch Františkových dokumentov – apoštolskej exhortácie C’est la confiance z roku 2023, venovanej svätej Terézii z Lisieux, a encykliky Dilexit nos z roku 2024 o Ježišovom srdci. Fernández ich označil za dva kľúčové dokumenty posledného obdobia pápežovho života. Spája ich dôvera v Božiu lásku a oddanosť druhým.
Denník približuje aj Františkovu návštevu portugalskej Fátimy počas Svetových dní mládeže v Lisabone v roku 2023. Pápež pred sochou Panny Márie mlčal, čo vyvolalo otázky. V októbrovom zápise vysvetlil dôvod: „Pozeral som sa a prosil som.“ K ostatným nehovoril, lebo sa podľa svojich slov práve prihováral Panne Márii.
Kniha s rozsahom 144 strán je od 24. novembra dostupná v štyroch jazykoch. V taliančine ju vydáva vydavateľstvo Libreria Editrice Vaticana (LEV), zatiaľ čo španielske, anglické a portugalské vydanie zabezpečuje Penguin Random House. Vo francúzštine vyjde Františkov denník 25. novembra prostredníctvom vydavateľstva Albin Michel.
Kniha s názvom Osobný denník pápeža Františka (Il Diario personale di Papa Francesco) vychádza v piatich jazykoch a bude dostupná v 94 krajinách.
Zostavovateľ knihy, kardinál Fernández, je Františkov dlhoročný priateľ, ktorého v roku 2023 povolal z Argentíny do Ríma na čelo Dikastéria pre náuku viery.
Zápisky pochádzajú zo starého diára s čiernym obalom, ktorý si Bergoglio viedol ešte počas pôsobenia v Buenos Aires. Neskôr ho uchovával v Dome svätej Marty vo Vatikáne, kde ako pápež býval. Fernándezovi dal súhlas na ich spracovanie s tým, že necháva na ňom, čo s obsahom zápisníka urobí. Kardinál sa následne poradil aj s pápežom Levom XIV. a vybral záznamy, ktoré podľa neho môžu čitateľov duchovne povzbudiť.
Denník približuje Františka ako človeka, ktorý pochyboval o svojich schopnostiach, bál sa, že nezvládne svoju úlohu alebo ublíži druhým. Do diára si stručne zapísal: „Bojím sa.“
František bol zároveň aj „človekom modlitby,“ ktorý sa zveroval do ochrany sv. Terézie z Lisieux, sv. Jozefa a Panny Márie. Už od 90. rokov zápasil s únavou a zdravotnými ťažkosťami, no často ich odsúval do úzadia pre svoje pastoračné povinnosti.
V textoch plných emócií opisuje aj svoju temnejšiu stránku – „arogantného, sebestačného a cynického Jorgeho, ktorý klame sám seba“.
Zápisky odhaľujú aj jeho mystický rozmer: Bergoglio opisuje duchovné videnia vrátane stretnutí s podobou diabla. „Videl som diabla,“ napísal. Raz ho podľa svojich slov zazrel z auta, inokedy počas omše na chóre. Spomínal na jeho „hrozivé oči“ a vnímal jeho pôsobenie ako pokušenie, proti ktorému bojoval modlitbou ruženca. „Panna Mária ma zachránila,“ uviedol.
Jednou z najvýraznejších častí denníka je opis duchovnej krízy, ktorú František prežíval približne v rokoch 2021 až 2022. Súvisela so zhoršujúcim sa zdravotným stavom aj s tým, čo vnímal ako útoky „síl zla.“ Už v roku 2016 si zapísal: „Ak diabol útočí tak bezostyšne, je to preto, že mi nezostáva veľa času a chce získať korisť.“
V období vyčerpania sa pápež podľa svojich zápiskov úplne odovzdával Božiemu milosrdenstvu. Útechu nachádzal aj v modlitbe. O jednom zo svojich zážitkov v kaplnke napísal: „Usmial sa... Pocítil som Ježišov milosrdný pohľad.“
Táto duchovná skúsenosť sa podľa kardinála Fernándeza premietla aj do dvoch Františkových dokumentov – apoštolskej exhortácie C’est la confiance z roku 2023, venovanej svätej Terézii z Lisieux, a encykliky Dilexit nos z roku 2024 o Ježišovom srdci. Fernández ich označil za dva kľúčové dokumenty posledného obdobia pápežovho života. Spája ich dôvera v Božiu lásku a oddanosť druhým.
Denník približuje aj Františkovu návštevu portugalskej Fátimy počas Svetových dní mládeže v Lisabone v roku 2023. Pápež pred sochou Panny Márie mlčal, čo vyvolalo otázky. V októbrovom zápise vysvetlil dôvod: „Pozeral som sa a prosil som.“ K ostatným nehovoril, lebo sa podľa svojich slov práve prihováral Panne Márii.
Kniha s rozsahom 144 strán je od 24. novembra dostupná v štyroch jazykoch. V taliančine ju vydáva vydavateľstvo Libreria Editrice Vaticana (LEV), zatiaľ čo španielske, anglické a portugalské vydanie zabezpečuje Penguin Random House. Vo francúzštine vyjde Františkov denník 25. novembra prostredníctvom vydavateľstva Albin Michel.