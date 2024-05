Vysielač Konstantynow postavili pred 50 rokmi, bol najvyššou stavbou

Konstantynów/Bratislava 18. mája (TASR) - Bol najvyššou stavbou sveta. Neskôr ju prekonal len legendárny dubajský mrakodrap Burdž Khalifa, ktorý je dodnes najvyššou budovou na svete, a malajský mrakodrap Merdeka 118. Nič vyššie sa dodnes nepostavilo.



V sobotu 18. mája uplynie 50 rokov odvtedy, keď v Poľsku dokončili výstavbu rozhlasového vysielača Konstantynow. Týčil sa do výšky 646 metrov nad zemou a až do svojho zrútenia v roku 1991 nemal konkurenta.



Výstavba vysielača bola ukončená 18. mája 1974. Nachádzal sa v dedinke Konstantynów, pri meste Gąbin. S výstavbou sa začalo 5. júla 1969. Do prevádzky bol uvedený 30. júla 1974.



Mal nahradiť vysielač Raszyn, ktorý dovtedy slúžil ako poľský hlavný dlhovlnný vysielač. Raszyn ale meral len 335 metrov a nedokázal poskytnúť celoštátne pokrytie, a tak sa koncom 60. rokov rozhodlo o jeho nahradení.



Nový vysielač mal stáť v zemepisnom srdci Poľska nielen kvôli polohe, ale aj vysokej vodivosti pôdy, ktorá zaručovala účinné šírenie nízkofrekvenčných rádiových vĺn. Signál vysielača sa dal chytiť vo všetkých kútoch sveta, dokonca aj na Antarktíde. Poliaci naň boli hrdí, keďže išlo o najvyššiu stavbu našej planéty. No práve výška spôsobila jeho pád.



Už desať rokov po uvedení do prevádzky začal vysielač vykazovať známky poškodenia spôsobeného vetrom. Zhoršujúca sa ekonomická situácia spôsobila, že na opravy neboli peniaze, a koncom 80. rokov sa stav vysielača ešte zhoršil. Údržbárom totiž chýbalo nielen potrebné náradie, ale aj výcvik.



Dňa 8. augusta 1991 došlo k nevyhnutnému. Počas výmeny kotevných lán náraz vetra doslova zlomil stavbu napoly a tá sa zrútila. Dvoch ľudí uznali vinných za spôsobené škody a išli do väzenia.



Keďže bol vysielač Konstantynów jediným spôsobom, ako mohli poľskí vysťahovalci počúvať vysielanie v rodnom jazyku, vláda najprv chcela stavbu zrekonštruovať. Ľudia, ktorí žili v jeho okolí, ale namietali, žiarenie vysielača im spôsobovalo zdravotné problémy. Napokon sa rozhodlo o vybudovaní dvoch vysielačov neďaleko mesta Solec Kujawski s výškou 330 a 289 metrov.



Trosky vysielača Konstantynów odstránili až v roku 2021. Dnes po nich ostávajú len betónové základy.