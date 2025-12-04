< sekcia Zahraničie
Vysielacie spoločnosti budú rokovať o účasti Izraela na Eurovízii
Island, Írsko, Španielsko a Holandsko v uplynulých mesiacoch pohrozili, že v prípade účasti Izraela sa zo súťaže v roku 2026 stiahnu.
Autor TASR
Ženeva 4. decembra (TASR) - O účasti Izraela na medzinárodnej pesničkovej súťaži Eurovízia (Eurovision Song Contest) sa bude hovoriť na dvojdňovom stretnutí Európskej vysielaciej únie (EBU) v Ženeve, ktoré sa začne vo štvrtok. Pre vojenskú aktivitu Izraela v Pásme Gazy niektoré členské spoločnosti EBU žiadajú jeho vylúčenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Island, Írsko, Španielsko a Holandsko v uplynulých mesiacoch pohrozili, že v prípade účasti Izraela sa zo súťaže v roku 2026 stiahnu. Belgicko, Fínsko a Švédsko naznačili, že zvažujú bojkot súťaže kvôli situácii na palestínskom území.
Holandský verejnoprávny vysielateľ AVROTROS pri zdôvodňovaní svojho rozhodnutia poukázal na „vážne porušenie slobody tlače“ zo strany Izraela v Pásme Gazy. Obvinila ho tiež z „preukázaného zasahovania... počas posledného ročníka súťaže“. Izraelská speváčka Yuval Raphael sa umiestnila na druhom mieste a Izrael údajne loboval u zahraničnej verejnosti, aby za ňu hlasovala.
EBU ako organizátor Eurovízie mala v pláne zvolať v novembri členské vysielacie spoločnosti, aby hlasovali o tejto otázke. Niekoľko dní po oznámení dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas 10. októbra to EBU presunula na riadne valné zhromaždenie 4. a 5. decembra.
V novembri EBU oznámila, že zmenila pravidlá hlasovania v súťaži, aby vyhovela obavám členov a posilnila „dôveru a transparentnosť“. Počas súčasného zasadnutia budú vysielatelia zvažovať, či sú nové opatrenia dostatočné alebo stále chcú hlasovať o účasti Izraela.
