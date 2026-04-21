Výška hladiny Liptovskej Mary a Oravskej priehrady sa zvýšila
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. apríla (TASR) - Výška hladiny Liptovskej Mary je v porovnaní s minulým rokom vyššia približne o dva metre. Vodné dielo je k dnešnému dňu naplnené na 59 percent. Stav hladiny Oravskej priehrady je tiež priaznivejší, predstavuje naplnenosť až na 85 percent. V porovnaní s minulým rokom je hladina vyššia o približne tri metre. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.
„Vplyv topenia snehu na zásobách vody v nádržiach sa prejavil minimálne, nakoľko zásoby vody v snehovej pokrývke boli v období 2025/2026 minimálne. Snehová pokrývka v zimných mesiacoch bola podpriemerná a jarné úhrny zrážok sú doteraz veľmi nízke. Zásoby vody v nami spravovanom povodí hodnotíme zatiaľ ako podpriemerné,“ spresnil Bocák s tým, že napriek tomu je v porovnaní s rokom 2025 zásoba vody v nádržiach priaznivejšia.
Hlavnú úlohu pri jarnom plnení nádrží bude podľa hovorcu SVP zohrávať množstvo dažďových zrážok, nakoľko výrazný prítok z topiaceho sa snehu už nepredpokladá. Pri vývoji počasia platí, že ak nebudú zrážky, bude aj prítok do nádrží nižší. „Aj v tomto období ukazujú vodné stavby svoje opodstatnenie, kedy zachytávajú vodu v čase prebytku, aby následne v čase nedostatku dotovali potreby užívateľov pod vodnými stavbami,“ dodal Bocák.
