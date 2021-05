Výskum: Čína v 2019 vypustila viac emisií ako EÚ a OBSE dohromady

Znečistené ovzdušie v Pekingu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 7. mája (TASR) - Čína v roku 2019 vypustila do ovzdušia viac emisií skleníkových plynov ako všetky členské krajiny EÚ a OBSE dovedna. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica BBC s odvolaním sa na údaje výskumnej agentúry Rhodium Group.Rhodium Group na základe čerstvo doplnených dát za rok 2019 odhaduje, že množstvo emisií vyprodukovaných v Číne za tento rok po prvý raz, odkedy sa tieto údaje zhromažďujú,Údaje o emisiách skleníkových plynov poskytuje spoločnosť Rhodium Group pravidelne každý rok.Čína v roku 2019 vypustila do ovzdušia 27 percent všetkých emisií skleníkových plynov. Druhé v poradí sú USA, tie vyprodukovali 11 percent týchto emisií, a tretia India 6,6 percenta. Na štvrtom mieste je Európska únia s 6,4 percentami.Čína za rok 2019 vyprodukovala 14,093 milióna ton emisií. Členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a EÚ spolu vytvorili 14,057 milióna ton emisií. Množstvo emisií vyprodukovaných Čínou sa od 90. rokov minulého storočia viac ako strojnásobilo.Vedci upozorňujú, že klimatickej zmene bude ťažko zabrániť, ak USA a Čína nedosiahnu v tejto oblasti dohodu, všíma si BBC. Tieto dve krajiny sú najväčšími producentmi uhlíkových emisií, ktoré prispievajú k otepľovaniu planéty, a ich postoje sú preto kľúčové pre akékoľvek medzinárodné úsilie v tejto otázke.Čínsky prezident Si Ťin-pching v apríli na klimatickom summite pripomenul, že Čína plánuje do roku 2030 dosiahnuť maximálne hodnoty emisií CO2 a následne ich prudko znižovať. Uhlíkovú neutralitu plánuje dosiahnuť do roku 2060. Čína však vo veľkej miere využíva uhlie ako zdroj energie a v krajine prevádzkuje 1058 uhoľných elektrární, píše BBC.Biely dom tesne pred začiatkom aprílového - zväčša virtuálneho - stretnutia prisľúbil, že Spojené štáty znížia do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 50-52 percent oproti úrovni z roku 2005.