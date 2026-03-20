Výskum ELTE: Maďarská spoločnosť za posledné štyri roky výrazne upadla
V hodnotení prieskumu uskutočneného na jeseň 2025 sa píše, že v sledovanom období podiel vyššej vrstvy spoločnosti klesol z deviatich na päť percent.
Autor TASR
Budapešť 20. marca (TASR) - Štruktúra maďarskej spoločnosti bola v období od roku 2021 do roku 2025 deformovaná v bezprecedentnej miere. Vyplýva to z výsledkov výskumu Sociologického výskumného ústavu Centra pre výskum sociálnych vied univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti (ELTE), ktoré v piatok zverejnil server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V hodnotení prieskumu uskutočneného na jeseň 2025 sa píše, že v sledovanom období podiel vyššej vrstvy spoločnosti klesol z deviatich na päť percent. V prípade strednej vrstvy sa podobne dramaticky znížil z 24 na 14 percent, zatiaľ čo podiel nižšej strednej vrstvy stúpol z 36 na 38 percent. Najdramatickejšie sa ale zmenila nižšia vrstva, ktorá sa zväčšila z 31 na 43 percent, čo autori výskumu označili za bezprecedentný vývoj.
„Neverili sme vlastným očiam, že podiel nižšej vrstvy, ktorý v predchádzajúcich výskumoch vždy dosahoval tretinu spoločnosti, za uplynulé štyri roky stúpol na 43 percent,“ povedal profesor centra Imre Kovách na prezentácii štúdie.
„Je to veľmi veľká strata a dramatická zmena,“ konštatoval Kovách, podľa ktorého by to mohlo mať následky v podobe neistoty, lebo „široká stredná vrstva by mohla byť tou, ktorá vyváži maďarskú politickú elitu v jej pochybnom správaní sa, a je schopná pomôcť členom sociálne slabších vrstiev,“ dodal profesor.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
