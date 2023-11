Výskum: Teploty vlani boli najvyššie za posledných 125.000 rokov

New York 9. novembra (TASR) - Teploty počas posledných 12 mesiacov boli najvyššie za posledných 125.000 rokov. Vyplýva to z výskumu, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnila nezisková organizácia Climate Central. Priemerná celosvetová teplota bola zároveň o približne 1,32 stupňa Celzia vyššia, než v období pred priemyselnou revolúciou, uviedla organizácia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Horúčavy postihli všetky štáty. Vplyvy zmeny klímy boli najsilnejšie v rozvojových krajinách blízko rovníka, obdobia extrémnych horúčav súvisiace s klímou v USA, Indii, Japonsku a Európe len zdôrazňujú, že nikto nie je pred zmenou klímy v bezpečí, upozornil vedúci výskumník Andrew Pershing.



Jeho tím skúmal teplotné záznamy zo 175 krajín a 920 veľkých miest od novembra 2022 do októbra 2023 a analýzu zverejnil na svojej webovej stránke. Mesto Houston v americkom štáte Texas malo 22 dní extrémnych horúčav, čo je viac než akékoľvek iné mesto na svete.



Ďalšími mestami s extrémnymi horúčavami boli New Orleans tiež v USA, a Jakarta a Tangerang v Indonézii, kde mali 17 dní extrémnych horúčav.



Správa vyšla po tom, čo Služba Európskej únie pre klimatickú zmenu (Copernicus) hlásila, že teplota v prvých desiatich mesiacoch roka 2023 bola 1,43 stupňa Celzia nad priemerom predindustriálneho obdobia, pričom služba vychádzala z iných údajov.



Október 2023 bol nielen najteplejší od začiatku meraní, ale tiež najteplejší za 125.000 rokov, ako ukazujú údaje Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC).



Rok 2023 sa takmer určite stane najteplejším v celej histórii meraní.