Výskum v neanglických jazykoch sa v ochrane prírody zanedbáva

Praha 17. marca (TASR) - Vedecké zdroje písané v iných jazykoch než v angličtine sa v súčasnosti takmer vôbec neberú do úvahy pri vypracovávaní hodnotení globálnej biologickej rozmanitosti. Vyplýva to zo správy medzinárodného vedeckého tímu, do ktorého sa zapojil i Peter Mikula z Ústavu biológie stavovcov Akadémie vied Českej republiky (AV ČR). TASR o tom informovala mediálna zástupkyňa AV ČR Eliška Zvolánková.



Medzinárodný tím skúmal správy o ochrane biologickej rozmanitosti v 37 krajinách, kde angličtina nie je úradným jazykom. Dospeli k záveru, že "neanglicky písaná literatúra sa v celosvetovom hodnotení biologickej rozmanitosti výrazne zanedbáva". Môže sa tak stať, že odborníci prehliadnu dôležité vedecké a ochranárske poznatky len preto, že ignorujú neanglické zdroje.



"Na domácich odborných konferenciách som mal pocit, že venujeme čas a energiu niečomu, čo je už veľmi dobre zdokumentované na medzinárodnej úrovni. Na druhej strane máme v Česku a na Slovensku množstvo poznatkov a za našimi hranicami o nich takmer nikto nevie," podotkol Mikula.



Experti tiež vysvetlili, že angličtina sa ako spoločný jazyk vedcov používa už celé desaťročia, čo zjednodušuje medzinárodnú komunikáciu. Výskumy sa však "uskutočňujú a publikujú aj v iných jazykoch, preto by sa na ne nemalo zabúdať".



Efektívnym riešením tejto situácie by podľa vedcov mohlo byť užšie prepojenie anglickej a neanglickej odbornej literatúry a preklad abstraktov z angličtiny do ostatných jazykov a naopak. Je totiž dôležité, aby boli "poznatky dostupné nielen pre medzinárodnú komunitu, ale aj na vnútroštátnej úrovni".



Ďalšou možnosťou je využívanie strojového prekladu. Ten si však vyžaduje finálnu kontrolu ľuďmi, u ktorých je koncový jazyk materinskou rečou. Ďalšou možnosťou je zriadenie viacjazyčnej databázy relevantnej literatúry.