Výskum v súvislosti s objavom hepatitídy typu C získal Nobelovu cenu

Štokholm 5. októbra (TASR) - Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2020 získali v pondelok Američania Harvey Alter a Charles Rice a Brit Michael Houghton za výskum v súvislosti s objavom vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu C. Informovali o tom agentúra AFP a DPA.



Mená laureátov oznámil v Štokholme Karolínsky inštitút, ktorý každoročne vyberá držiteľov Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu.



Trojicu vedcov ocenili za ich "rozhodujúci prínos v boji proti krvou prenášanej hepatitíde - vážnemu zdravotnému problému, ktorý spôsobuje cirhózu a rakovinu pečene ľuďom na celom svete," uviedla porota.



Hepatitída typu A, B a C sú príčinou mnohých úmrtí v dôsledku zápalového ochorenia pečene, pripomína DPA. Alterovi, Houghtonovi a Riceovi sa podarilo izolovať vírus spôsobujúci hepatitídu typu C, čo umožnilo nájsť spôsoby liečby.



"Objavy laureátov Nobelovej ceny za medicínu za rok 2020 odhalili príčinu zvyšných prípadov chronickej hepatitídy a umožnili vykonávanie krvných testov a vyvinutie nových liekov, ktoré zachránili milióny životov" uviedol Karolínsky inštitút.



Trojica vedcov si rozdelí finančnú odmenu v hodnote desať miliónov švédskych korún (približne 959.000 eur). Laureáti si však ceny v Štokholme na tradičnom slávnostnom odovzdávaní 10. decembra osobne neprevezmú. Dostanú ich vo svojich domovských krajinách prostredníctvom ambasád alebo príslušných univerzít.



Nobelova nadácia, ktorá odovzdávanie Nobelových cien organizuje, v septembri oznámila, že tradičná slávnostná ceremónia udeľovania cien sa tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 neuskutoční. Podujatie v štokholmskej koncertnej sále nahradí televízny prenos z radnice švédskej metropoly.



Na základe poslednej vôle a z finančných prostriedkov významného švédskeho priemyselníka a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela (1833-96) je od roku 1901 každoročne udeľovaná prestížna Nobelova cena za významný objav, čin alebo dielo. Táto pocta umelcom vedcom, ekonómom a mierotvorcom je všeobecne považovaná za najhodnotnejšie ocenenie na svete.