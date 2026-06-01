Výskum: Väčšina utečencov na svete plánuje odísť do inej krajiny
Autor TASR
Berlín 1. júna (TASR) - Podľa novej správy väčšina z viac než 117 miliónov utečencov na svete, zvažuje presťahovanie sa do inej krajiny. Často však nie sú schopní tento zámer zrealizovať. Vyplýva to zo Správy o nútenej migrácii vo svete 2026 zverejnenej v pondelok v Nemecku. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Vyše 80 percent opýtaných v Jordánsku vyjadrilo „nejasné predstavy o presťahovaní sa, zotrvaní alebo návrate“, uvádza sa v správe. Táto arabská krajina prijala najmä Palestínčanov, Sýrčanov a ľudí z Iraku.
Výskumníci, ktorí sa podieľali na správe, hodnotia reformu spoločného európskeho azylového systému (CEAS), ktorá nadobudne účinnosť 12. júna, veľmi kriticky. Podľa Francka Düvella z Inštitútu pre výskum migrácie a interkultúrne štúdiá na Univerzite v Osnabrücku je „zle navrhnutá“ a predstavuje obmedzenie práv utečencov.
Výskumníčka v oblasti migrácie Alexandra Petra Bendelová z Univerzity Friedricha-Alexandra v Erlangene-Norimbergu uviedla, že na európskych hraniciach už dochádza k porušovaniu práv. Kritizuje najmä nemeckú prax odmietania ľudí na vnútorných hraniciach Európskej únie bez vykonania skutočného posúdenia potreby ochrany daných osôb. Toto správanie opisuje ako „bezohľadne nacionalistické“.
Správa konštatuje, že neexistujú žiadne empirické dôkazy o tom, že sprísnené nemecké hraničné kontroly alebo škrty v sociálnych dávkach vedú k poklesu počtu žiadateľov o azyl, hoci ich počet klesol v celej EÚ, píše DPA.
