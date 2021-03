Výskum: Vakcína Pfizer bola schopná zneškodniť nový brazílsky variant

New York 9. marca (TASR) - Vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech bola schopná zneškodniť nový brazílsky variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa v Brazílii rýchlo šíri. Informovali o tom výskumníci z Texaskej univerzity v článku uverejnenom v pondelok vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Krv, ktorú odobrali už zaočkovaným dobrovoľníkom, neutralizovala umelo vytvorenú verziu vírusu, ktorá obsahovala rovnaké mutácie ako vysoko nákazlivá verzia objavená v Brazílii, píše Reuters s odvolaním sa na tím výskumníkov z Texaskej univerzity. Vedci uviedli, že účinnosť vakcíny bola približne rovnaká, ako bola voči menej nákazlivej verzii vírusu z minulého roka.



Vakcína Pfizer podľa predchádzajúcich štúdií zneškodnila aj varianty vírusu objavené vo Veľkej Británii a Južnej Afrike, aj keď juhoafrická mutácia vírusu môže podľa štúdií znižovať množstvo ochranných protilátok vytvorených účinkami vakcíny.



Americký farmaceutický koncern Pfizer vyvinul vakcínu v spolupráci s nemeckou spoločnosťou BioNTech. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov schválil vakcínu Pfizer 11. decembra minulého roku, Európska lieková agentúra (EMA) vakcínu schválila 21. decembra.