Výskumníci geneticky upravili kožnú baktériu, výlučkami lieči akné

Madrid 9. januára (TASR) – Medzinárodný tím vedcov úspešne geneticky upravil kožnú baktériu tak, aby vylučovala látku vhodnú na liečbu príznakov akné, uvádza nová štúdia. Informoval o nej server Phys.org, z ktorého čerpala TASR.



Akné je bežné kožné ochorenie, spôsobuje ho zablokovanie alebo zápal vlasovomazovej jednotky. Vzhľad akné sa môže líšiť od čiernych bodiek (otvorené komedóny) cez biele bodky (uzatvorené komedóny) a vriedky (pustuly) až po cysty vyskytujúce sa najmä na tvári, čele, hrudníku, pleciach a vrchnej časti chrbta. Akné najčastejšie postihuje adolescentov, no môže sa vyskytnúť u ľudí v každom veku.



Na liečbu najťažších foriem akné sa používajú antibiotiká zabíjajúce baktérie žijúce vo vlasových folikuloch alebo izotretinoín, liečivo príbuzné vitamínu A, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných retinoidy. Izotretinoín obmedzuje tvorbu kožného mazu tým, že ničí mazové žľazy (sebocyty). Tieto spôsoby liečby však môžu spôsobiť vážne vedľajšie účinky. Antibiotická liečba môže plošným zabíjaním baktérií narušiť rovnováhu kožného mikrobiómu alebo spôsobiť citlivosť na svetlo. Izotretinoín zase môže spôsobiť vrodené defekty u detí alebo extrémne šupinatenie kože.



"Vyvinuli sme topickú (lokálnu) terapiu s cieleným prístupom a využili sme pri tom prirodzene dostupné prostriedky. (Geneticky) sme upravili baktériu žijúcu v koži a prinútili sme ju vylučovať to, čo naša koža potrebuje. V tomto prípade sme sa zamerali na liečbu akné, no túto platformu možno rozšíriť aj na rôzne iné indikácie," uvádza hlavná autorka štúdie Nastassia Knödlsederová z Universitat Pompeu Fabra (UPF) v Barcelone.



Na štúdii zverejnenej v odbornom žurnále Nature Biotechnology sa podieľali vedci pôsobiaci v Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku.



Výsledky štúdie uvádzajú, že tímu vedcov sa úspešne podarilo geneticky upraviť baktériu Cutibacterium acnes (C. acnes) tak, aby vylučovala proteín NGAL, ktorý pôsobí ako mediátor izotretinoínu. Baktéria sa prirodzene nachádza hlboko vo folikuloch, prakticky na mieste vylučovania mazu, preto bola pre vedcov atraktívnym cieľom na úpravu.



"Vyvinuli sme technologickú platformu, ktorá otvára dvere úprave ľubovoľnej baktérie na liečbu viacerých ochorení. Teraz sa sústredíme na používanie C. acnes na liečbu akné, no dokážeme vytvoriť genetické obvody na vytvorenie inteligentných mikróbov schopných ovplyvňovať kožu alebo upravovať imunitu," uvádza Marc Güell z UPF, ktorý viedol výskumný tím na genetickú úpravu baktérie.



Vedci teraz využijú túto istú stratégiu v rámci programu SkinDev, ktorý financuje Európska únia. Baktériu C. acnes upravia tak, aby liečila atopickú dermatitídu známu aj ako atopický ekzém. Toto neinfekčné chronické kožné zápalové ochorenie sa prejavuje suchou, svrbiacou a šupinatou pokožkou a postihuje najmä malé deti.