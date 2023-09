Výskumníci: Ľudia by na novom superkontinente zrejme neprežili

Bristol 26. septembra (TASR) - Nový superkontinent, ktorý má na Zemi vzniknúť o približne 250 miliónov rokov, bude pre ľudstvo aj ostatné cicavce pravdepodobne neobývateľný. Uviedli to výskumníci na základe novej štúdie publikovanej v pondelok v časopise Nature Geoscience. TASR o tom informuje na základe informácií stanice CNN.



Vedci z univerzity v meste Bristol v Anglicku (University of Bristol) vytvorili pomocou superpočítača úplne prvý klimatický model vzdialenej budúcnosti. Predpovedali tak častejšie extrémne prejavy počasia na Zemi po spojení svetových kontinentov do jedného superkontinentu - tzv. Pangea Ultima.



"Teploty v rozmedzí 40 až 50 stupňov Celzia, či dokonca vyššie denné extrémy spojené s vysokou vlhkosťou, by nakoniec náš osud spečatili. Ľudia - spolu s mnohými ďalšími druhmi - by vymreli pre neschopnosť vyrovnať sa s týmto teplom," povedal v pondelok výskumný pracovník na univerzite v Bristole a hlavný autor štúdie Alexander Farnsworth.



Podľa výskumníkov bude po spojení kontinentov počasie mimoriadne horúce a suché. Pre ľudí a ostatné cicavce sa tak Zem stane prakticky neobývateľná, keďže ich organizmy sa nedokážu vyrovnať s dlhodobým vystavením nadmerným teplotám. V prostredí by tiež chýbali zdroje potravy a vody.



V atmosfére by mohlo byť až dvakrát viac oxidu uhličitého ako dnes. Tieto výpočty sa však vytvárali na základe predpokladu, že ľudia okamžite prestanú spaľovať fosílne palivá. Inak podľa profesora z Univerzity v Leedse a spoluautora článku Benjamina Millsa tieto hodnoty nastanú oveľa skôr.