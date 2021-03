Výskumníci: Vakcína od AstraZenecy spúšťa silnú imunitnú reakciu

Oslo 18. marca (TASR) - Nórski výskumníci vo štvrtok oznámili, že zistili prejavy silnej reakcie imunitného systému medzi pacientmi, ktorých zaočkovali vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a vytvorili sa im krvné zrazeniny. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



"Sme presvedčení, že je dôležité to oznámiť a že sme našli správny vysvetľujúci model," povedal novinárom hlavný lekár Univerzitnej nemocnice v Osle Pal André Holme.



Nedávno prijali v Nórsku do nemocnice troch zdravotníkov, u ktorých nastal vážny stav spôsobený krvnými zrazeninami, krvácaním a nízkym počtom krvných doštičiek. Jedna zdravotníčka neskôr zomrela.



Nórsko patrí k viacerým krajinám, ktoré dočasne zastavili očkovanie obyvateľov vakcínou vyvinutou britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca.



Holme poznamenal, že u týchto pacientov sa vyvinuli komplikácie tri až desať dní po zaočkovaní. "Dnes nevidím žiadnu inú možnosť," dodal.



Podľa jeho slov zistenia naznačujú, že pacienti mali silnú imunitnú reakciu, ktorá viedla k vytvoreniu protilátok, ktoré dokážu aktivovať krvné doštičky - sú to malé bunkové fragmenty, ktoré vytvárajú zrazeniny a môžu tak zastaviť krvácanie alebo mu zabrániť.



Lekár sa odmietol vyjadriť k tomu, koľko pacientov skúmali.



Cez víkend Nórsky úrad verejného zdravotníctva vyhlásil, že troch zdravotníkov prijali do nemocnice po zaočkovaní a spolu s Nórskou agentúrou pre lieky posudzujú, či je medzi ich prípadmi spojitosť.



Nórsko pred týždňom rozhodlo o pozastavení používania vakcíny od AstraZenecy, ale dovtedy podalo vyše 121.000 dávok tejto očkovacej látky. Prvou skupinou v očkovacom pláne krajiny boli práve zdravotníci.



Nórska agentúra pre lieky sa k zisteniam Holmeho nevyjadrila, uviedla tlačová agentúra NTB.



Hodnotenie tejto vakcíny má vo štvrtok zverejniť aj Európska agentúra pre lieky (EMA) so sídlom v holandskom Amsterdame.