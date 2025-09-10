< sekcia Zahraničie
Výskumníčka s ruským a izraelským pasom, ktorú uniesli, je na slobode
Elizabeth Tsurkovová (Jelizaveta Curkovová), ktorá má ruské aj izraelské občianstvo, bola v utorok prepustená po viac než 900 dňoch zajatia. Momentálne sa nachádza na veľvyslanectve USA v Bagdade.
Autor TASR
Washington 9. septembra (TASR) - Ruská doktorandka z Princetonskej univerzity, ktorá sa v marci 2023 stala v Iraku obeťou únosu, je na slobode. Oznámila to jej rodina, ako aj americký prezident Donald Trump, informovala v utorok agentúra AP, píše TASR.
Curkovová, doktorandka Princetonskej univerzity a odborníčka na Sýriu a Blízky východ, bola unesená v Bagdade v marci 2023. Keďže izraelskí občania majú vstup do Iraku zakázaný, Curkovová použila pri svojej ceste ruský pas.
Takmer rok po únose sa na sociálnych sieťach objavilo video, v ktorom Curkovová v hebrejčine prosila o prepustenie a pod tlakom sa „priznala“ k spolupráci s izraelskou tajnou službou Mosad a americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA).
Americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social v utorok večer napísal, že Curkovová bola počas zajatia „mnohé mesiace mučená“. Vo svojom príspevku Trump zároveň vyzval palestínske hnutie Hamas, aby prepustilo izraelských rukojemníkov. Prepustenie výskumníčky potvrdil na sociálnej sieti X aj iracký premiér.
K jej únosu sa nikto neprihlásil, ale Izrael obvinil z jej zadržiavania vplyvné iracké milície Katáib Hizballáh, ktoré majú podporu Iránu a v Spojených štátoch považované za teroristickú organizáciu. Táto ozbrojená skupina však naznačila, že s prípadom nemá nič spoločné.
Curkovová sa narodila v Petrohrade do rodiny židovských disidentov. V detstve emigrovala s rodičmi do Izraela a neskôr študovala na univerzitách v Jeruzaleme, Tel Avive a Chicagu. Doktorandské štúdium na Princetone ju priviedlo do Iraku, kde skúmala konflikty v regióne, najmä vojnu v Sýrii a pôsobenie siete Islamský štát. Okrem Sýrie robila terénny výskum aj v Jordánsku, Turecku a ďalších krajinách regiónu.
