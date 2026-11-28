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Výskyt dronu narušil prevádzku letiska Kolín nad Rýnom/Bonn
Hovorkyňa letiska uviedla, že objekt bol spozorovaný na oblohe nad letiskom krátko pred 22.00 h.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 28. novembra (TASR) - Prevádzka letiska Kolín nad Rýnom/Bonn bola v piatok večer asi na dve a pol hodiny prerušená a všetky odlety a prílety pozastavené. Dôvodom bolo hlásenie o výskyte dronu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hovorkyňa letiska uviedla, že objekt bol spozorovaný na oblohe nad letiskom krátko pred 22.00 h. Nemecký poskytovateľ služieb riadenia letovej prevádzky incident preveril a krátko po polnoci oznámil, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Letová prevádzka bola znovu obnovená, uviedlo letisko. Prevádzkovateľ letiska ani poskytovateľ služieb riadenia letovej prevádzky neposkytli bezprostredne o incidente žiadne ďalšie podrobnosti.
Hovorkyňa letiska uviedla, že objekt bol spozorovaný na oblohe nad letiskom krátko pred 22.00 h. Nemecký poskytovateľ služieb riadenia letovej prevádzky incident preveril a krátko po polnoci oznámil, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Letová prevádzka bola znovu obnovená, uviedlo letisko. Prevádzkovateľ letiska ani poskytovateľ služieb riadenia letovej prevádzky neposkytli bezprostredne o incidente žiadne ďalšie podrobnosti.