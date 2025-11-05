< sekcia Zahraničie
Vyšla beletristická kniha Salmana Rushdieho s názvom The Eleventh Hour
New York 5. novembra (TASR) - Britsko-americkému spisovateľovi indického pôvodu Salmanovi Rushdiemu vyšla nová kniha s názvom The Eleventh Hour (Jedenásta hodina), ktorá obsahuje dve poviedky a tri novely. Ide o jeho prvé beletristické dielo odvtedy, ako ho v auguste 2022 na prednáškovom pódiu v štáte New York dobodal islamistický fanatik.
Rushdie sa musel zotavovať fyzicky, psychicky, ale aj po kreatívnej stránke. "Nájsť slová na opísanie toho, čo sa stalo, bolo bolestivé úsilie" a vyvrcholilo vydaním memoárov „Knife“ (Nôž) v roku 2024. Beletria, schopnosť imaginácie, bola posledný a rozhodujúci krok.
„Keď som písal knihu Nôž, nedokázal som ani len pomyslieť na beletriu. V hlave som na to nemal miesto,“ povedal Rushdie pre tlačovú agentúru AP. „Ale takmer ihneď po tom, ako som knihu dokončil, ešte pred jej vydaním, sa mi v hlave akoby otvorili dvere a ja som mohol opäť vstúpiť do sveta beletrie,“ uviedol 78-ročný spisovateľ.
Dva príbehy v jeho knihe - „In the South“ a „The Old Man in the Piazza“ - vznikli ešte pred útokom a boli pôvodne uverejnené v časopise The New Yorker. Všetkých päť príbehov (ďalšími sú „The Musician of Kahani“, „Late“ a „Oklahoma“) však spája sústredenosť autora na vek, smrteľnosť a pamäť.
Odohrávajú sa v troch krajinách, ktoré Rushdie považuje za svoj domov - v Indii, Anglicku a USA, pričom spisovateľ skúma, čo znamená priblížiť sa k „jedenástej hodine“ života.
Kniha vychádza vo vydavateľstvách Random House (USA) a Jonathan Cape (Spojené kráľovstvo), má 272 strán. Ide o Rushdieho druhú samostatnú zbierku poviedok - po publikácii Východ, západ z roku 1994.
Salman Rushdie, rodák z Bombaja, sa ako tínedžer presťahoval do Anglicka, kde na Cambridgeskej univerzite vyštudoval históriu. V súčasnosti je dlhoročným obyvateľom New Yorku, kde žije s manželkou, poetkou Rachel Elizou Griffithsovou.
Jeho všeobecne najuznávanejší román je Deti polnoci z roku 1981. Tento magický príbeh o zrode modernej Indie mu vyniesol Bookerovu cenu.
Jeho najznámejšie dielom je však iný román, Satanské verše z roku 1988. V knihe sa vyskytuje snová sekvencia o prorokovi Mohamedovi, čo viedlo k obvineniam z rúhania sa a k nepokojom. Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Chomejní uvalil na Rushdieho fatvu a vyzval moslimov na jeho zabitie, čo spisovateľa donútilo skrývať sa niekoľko rokov.
