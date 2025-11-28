< sekcia Zahraničie
Vyšla správa o liečbe rakoviny prsníka, zistila zbytočné mastektómie
Autor TASR
Londýn 28. novembra (TASR) - Desiatky žien s rakovinou prsníka v severovýchodnom Anglicku utrpeli fyzickú a psychickú ujmu v dôsledku oneskorenej diagnózy či zbytočných zákrokov v jednom z tamojších štátnych zariadení. Vyplýva to zo správy, ktorú si objednal zdravotnícky úrad, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.
Správa má dovedna 232 strán a objednal si ju štátny nadačný fond NHS Foundation Trust (CDDFT) okresu Durham a Darlington. Podľa BBC odhalila desaťročie trvajúce systémové zlyhania v klinickom dohľade a liečbe na oddelení pre liečbu rakoviny prsníka Breast Surgery Services.
Pacientky podľa správy utrpeli ujmu, ktorej sa dalo predísť - išlo o oneskorenú diagnózu či zbytočné mastektómie alebo odstránenie lymfatických uzlín v podpazuší blízko prsníka. „Tieto zlyhania mali za následok značné fyzické, emocionálne a psychologické následky pre pacientky a personál,“ dodáva sa v správe.
Správa poznamenáva, že na poskytovanie služieb na súkromných klinikách, kde pôsobili aj konzultanti nadácie, sa vynaložili milióny libier. To podľa správy predstavuje možný konflikt záujmov.
Podľa BBC sa v súčasnosti v tejto kauze vyšetruje viac než 200 prípadov, pričom v 43 z nich bola údajne pacientkam spôsobená „závažná ujma“ a vyšetruje sa aj jedno úmrtie.
Nadácia sa v pondelok ospravedlnila za nedostatky a uviedla, že nové vedenie zavedie „komplexný program reforiem“, dodáva DPA.
