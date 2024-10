Vyšla Správa o stave planéty. Zistenia označili za alarmujúce

Bratislava 11. októbra (TASR) - Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vydal Správu o stave planéty 2024, podľa ktorej môže byť nasledujúcich päť rokov kľúčových pre život na Zemi. Informuje o tom TASR na základe tlačovej správy WWF Slovensko.



Odborníci WWF monitorovali vybrané populácie živočíchov, pričom podľa výsledkov sa populácie týchto živočíchov zmenšili za posledných 50 rokov priemerne o 73 percent. Odborníci sledovali 35.000 populácií celkovo až 5495 rôznych druhov živočíchov na Zemi.



Najväčší pokles zaznamenali u sladkovodných živočíchov. Ich populácie sa zmenšili až o 85 percent. Tento problém sa týka aj Slovenska, kde k najohrozenejším živočíchom patria migrujúce ryby. Populácie suchozemských v priemere poklesli o 69 percent a u populácií morských živočíchov zaznamenali vedci priemerný pokles o 56 percent.



"Od potravín a vody, ktoré jeme a pijeme, po kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, a lieky, ktoré potrebujeme - príroda je náš podporný systém pre život,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann. Riaditeľka WWF Slovensko považuje za nevyhnutné nielen prírodu chrániť, ale zároveň sa podieľať na jej obnove.



Ekológovia v správe hovoria o zlomových bodoch, ktoré môžu napáchať nezvratné škody na dôležitých ekosystémoch, ako napríklad amazonskom dažďovom pralese či korálových útesoch. Odborníci ďalej varujú, že ľudstvo musí zmeniť svoj postoj k potravinám a k energiám. Čím skôr je podľa ich názoru potrebné prejsť na obnoviteľné zdroje energie.



Správa vychádza pred dvomi významnými konferenciami OSN - COP16 o biodiverzite, ktorá sa bude konať v Kolumbii, a COP29 o klíme, ktorá sa uskutoční v Azerbajdžane. "Nasledujúcich päť rokov bude kľúčových pre budúcnosť našej planéty. Máme globálne dohody a riešenia na to, aby sa spoločnosť mohla vydať na cestu obnovy prírody do roku 2030, no kroky, ktoré vlády zatiaľ podnikajú, zďaleka nestačia," približuje problematiku riaditeľka WWF Slovensko.