Vyslanci EÚ a USA v Kosove požadujú obnovenie rozhovorov so Srbskom

Na archívnej snímke je Albin Kurti počas rozhovoru pre AP v Prištine. Foto: TASR/AP

Priština 31. mája (TASR) - Osobitní predstavitelia EÚ a USA pre západný Balkán pricestovali v pondelok do Kosova na rokovania s tamojšími politickými lídrami. Pokúsia sa presvedčiť kosovských predstaviteľov, aby obnovili rozhovory o normalizácií vzťahov so Srbskom, informovala agentúra AP.Osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák strávi rokovaniami v kosovskej metropole Prišina dva dni.Americký osobitný vyslanec pre západný Balkán Matthew Palmer pricestoval do regiónu na trojdňovú návštevu, ktorú odštartoval rozhovormi s lídrami kosovskej opozície.Rokovania o normalizácií vzájomných vzťahov medzi vládami Srbska a Kosova pod záštitou EÚ s prestávkami prebiehajú už desať rokov, avšak od minulého roka sú uviaznuté na mŕtvom bode.Nová kosovská vláda na čele s nacionalistickým premiérom Albinom Kurtim, ktorá sa moci ujala v marci, sa v súčasnosti sústreďuje najmä na boj s pandémiou koronavírusu a rozhovory so Srbskom nepovažuje za svoju prioritu.Lajčák sa s Palmerom stretol už minulý týždeň v Bruseli, kde prebrali situáciu v regióne západného Balkánu a možnosti obnovenia dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Na utorok majú naplánovanú spoločnú tlačovú konferenciu.Washington a Brusel dlhodobo tvrdia, že normalizácia srbsko-kosovských vzťahov je potrebná pre ďalšiu integráciu oboch krajín do EÚ. Obe krajiny už požiadali o členstvo v EÚ, pričom Kosovo sa usiluje aj o vstup do NATO.Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, teda deväť rokov po ukončení vojny (1998-1999) medzi povstalcami z radov etnických Albáncov a srbskými ozbrojenými silami. Ozbrojený konflikt ukončili po 78 dňoch nálety NATO.Väčšina krajín Západu uznáva zvrchovanosť Kosova. Spojenci Srbska ako Rusko či Čína tak však odmietajú urobiť. Nevyriešenie tzv. kosovskej otázky zostáva naďalej zdrojom napätia na Balkáne, dopĺňa AP.