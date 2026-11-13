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Vyslanci USA oboznámili európskych partnerov so stretnutím v Moskve
Tusk na platforme X potvrdil, že na nočnom brífingu sa zúčastnili predstavitelia USA, Británie, Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a inštitúcií EÚ.
Autor TASR
Varšava 13. novembra (TASR) - Americkí osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner viedli vo štvrtok v Dubline na vojenskom letisku rokovania, v rámci ktorých oboznámili Poľsko a kľúčových európskych partnerov so stretnutím v Moskve, uviedol v piatok poľský premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Tusk na platforme X potvrdil, že na nočnom brífingu sa zúčastnili predstavitelia USA, Británie, Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a inštitúcií EÚ. Predchádzala mu diplomatická cesta amerických vyslancov, ktorí po trojstranných rokovaniach Kyjeva, Moskvy a Washingtonu v Spojených arabských emirátoch odleteli do Moskvy na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom a následne do Dublinu na schôdzku s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským a európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť.
Witkoff a Kushner oznámili, že sa stanovil termín ďalšieho kola mierových rokovaní, do ktorých sa zapoja aj európski spojenci, píše PAP. „Sú to naši partneri a je dôležité, aby sa na nich zúčastnili,“ povedal Witkoff.
Na tlačovej konferencii v Kremli však poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov uviedol, že Rusko chce pretvoriť „európsky bezpečnostný systém“ podľa ultimáta, ktoré Moskva vydala koncom roka 2021. Ultimátum požadovalo úplné stiahnutie síl NATO a vojenskej infraštruktúry z východného krídla Aliancie a zákaz členstva Ukrajiny v NATO.
Tusk na platforme X potvrdil, že na nočnom brífingu sa zúčastnili predstavitelia USA, Británie, Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a inštitúcií EÚ. Predchádzala mu diplomatická cesta amerických vyslancov, ktorí po trojstranných rokovaniach Kyjeva, Moskvy a Washingtonu v Spojených arabských emirátoch odleteli do Moskvy na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom a následne do Dublinu na schôdzku s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským a európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť.
Witkoff a Kushner oznámili, že sa stanovil termín ďalšieho kola mierových rokovaní, do ktorých sa zapoja aj európski spojenci, píše PAP. „Sú to naši partneri a je dôležité, aby sa na nich zúčastnili,“ povedal Witkoff.
Na tlačovej konferencii v Kremli však poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov uviedol, že Rusko chce pretvoriť „európsky bezpečnostný systém“ podľa ultimáta, ktoré Moskva vydala koncom roka 2021. Ultimátum požadovalo úplné stiahnutie síl NATO a vojenskej infraštruktúry z východného krídla Aliancie a zákaz členstva Ukrajiny v NATO.