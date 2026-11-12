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Vyslanci USA pricestovali na stretnutie s Putinom, uviedli agentúry
Putin sa má podľa skorších informácií s oboma vyjednávačmi USA stretnúť vo štvrtok dopoludnia.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Americkí osobitní vyslanci pricestovali vo štvrtok do Ruska na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom, informovali ruské tlačové agentúry. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Na letisku Vnukovo privítal osobitných vyslancov amerického prezidenta Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev,“ uviedla agentúra Interfax. Kolóna vozidiel s americkou delegáciou následne opustila letisko.
Putin sa má podľa skorších informácií s oboma vyjednávačmi USA stretnúť vo štvrtok dopoludnia. Poradca Kremľa Jurij Ušakov uviedol, že stretnutie sa „ako zvyčajne“ uskutoční podľa protokolu, informovala agentúra TASS.
Osobitní vyslanci prišli do Moskvy po rokovaniach o vojne na Ukrajine, ktoré sa v stredu popoludní skončili v hlavnom meste Spojených arabských emirátoch (SAE) Abú Zabí. Po stretnutí s Putinom pôjdu za ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským do írskeho Dublinu, kde sa od štvrtka koná zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktoré v piatok nadviaže neformálny summit lídrov 27 členských štátov Európskej únie.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už pred príchodom Kushnera a Witkoffa uviedol, že Putin si najprv vypočuje informácie od ruskej delegácie, ktorá sa zúčastnila na rokovaniach v SAE, a následne aj hodnotenie amerických vyslancov. Potom šéf Kremľa rozhodne o ďalšom postupe pri „hľadaní riešenia konfliktu“.
Zelenský zase uviedol, že ešte pred začiatkom roka 2027 by sa mohlo otvoriť „okno príležitosti“ na dosiahnutie pokroku v otázke vojny na Ukrajine. Vyjadril tiež nádej, že americkí predstavitelia po stretnutí s Putinom prídu z Moskvy s konkrétnymi návrhmi.
„Na letisku Vnukovo privítal osobitných vyslancov amerického prezidenta Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev,“ uviedla agentúra Interfax. Kolóna vozidiel s americkou delegáciou následne opustila letisko.
Putin sa má podľa skorších informácií s oboma vyjednávačmi USA stretnúť vo štvrtok dopoludnia. Poradca Kremľa Jurij Ušakov uviedol, že stretnutie sa „ako zvyčajne“ uskutoční podľa protokolu, informovala agentúra TASS.
Osobitní vyslanci prišli do Moskvy po rokovaniach o vojne na Ukrajine, ktoré sa v stredu popoludní skončili v hlavnom meste Spojených arabských emirátoch (SAE) Abú Zabí. Po stretnutí s Putinom pôjdu za ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským do írskeho Dublinu, kde sa od štvrtka koná zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktoré v piatok nadviaže neformálny summit lídrov 27 členských štátov Európskej únie.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už pred príchodom Kushnera a Witkoffa uviedol, že Putin si najprv vypočuje informácie od ruskej delegácie, ktorá sa zúčastnila na rokovaniach v SAE, a následne aj hodnotenie amerických vyslancov. Potom šéf Kremľa rozhodne o ďalšom postupe pri „hľadaní riešenia konfliktu“.
Zelenský zase uviedol, že ešte pred začiatkom roka 2027 by sa mohlo otvoriť „okno príležitosti“ na dosiahnutie pokroku v otázke vojny na Ukrajine. Vyjadril tiež nádej, že americkí predstavitelia po stretnutí s Putinom prídu z Moskvy s konkrétnymi návrhmi.