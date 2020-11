Vyslancom EÚ nedovolili návštevu budúcej výstavby v Jeruzaleme

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu s ochranným rúškom počas zasadnutia vlády v Jeruzaleme 5. júla 2020. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 16. novembra (TASR) - Skupina pravicových demonštrantov v Izraeli v pondelok zabránila vysokému predstaviteľovi EÚ na palestínskych územiach, aby so skupinou diplomatov navštívili lokalitu v oblasti východného Jeruzalema, kde má židovský štát v pláne postaviť nový bytový projekt Givat ha-Matos. Demonštranti, ktorí patrili prevažne k sionistickej organizácii Im Tircu, označili diplomata EÚ Svena Kühna von Burgsdorffa za antisemitu a podporovateľa terorizmu, informovala agentúra AFP.Kühn von Burgsdorff neskôr uviedol, že sa demonštrantmi necítil byť ohrozený, ale vyjadril ľútosť, že nebol schopný viesť s nimi konštruktívny dialóg. Spresnil, že cieľom návštevy bolo dať najavo nesúhlas so zámerom Izraela.Cieľom návštevy delegácie zloženej z 13 diplomatov členských štátov EÚ bolo vyjadriť nesúhlas s plánom výstavby v lokalite Givat ha-Matos po tom, ako izraelské ministerstvo bytovej výstavby v nedeľu potvrdilo, že tam vypísalo tender na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek.Izraelský pravicový premiér Benjamin Netanjahu začiatkom tohto roku zverejnil plány na výstavbu 2000 bytových jednotiek pre židovských obyvateľov v lokalite Givat ha-Matos a 1000 bytových jednotiek pre Arabov v susednej, prevažne palestínskej štvrti Bajt Safáfa. Zámer výstavby v Givat ha-Matos sa v nedeľu potvrdil oznámením o vypísaní tendra.Organizácie monitorujúce vývoj v Izraeli a na palestínskych územiach upozorňovali, že Izrael zrejme zintenzívni svoje úsilie o rozšírenie židovských osád pred odchodom Donalda Trumpa z funkcie amerického prezidenta. Práve Trumpova administratíva skoncovala s desaťročiami platnou praxou, ku ktorej sa hlásili republikáni i demokrati, a to vtedy, keď sa nepostavila proti spusteniu výstavby židovských osád vo východnom Jeruzaleme a na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktoré sú pripojené k Izraelu. Trumpova administratíva tiež preniesla sídlo amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema.Novozvolený prezident USA Joe Biden uviedol, že jeho administratíva obnoví odmietavé stanovisko USA voči židovským osadám, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nezákonné a mnohé vlády ich považujú za prekážku dosiahnutia mieru na Blízkom východe.Kühn von Burgsdorff v pondelok uviedol, že "". Vyjadril nádej, že zvolením Bidena bude možné "".Palestínsky premiér Muhammad Ištaja v pondelok označil zámer Izraela za "" a preteky s časom, ktorých cieľom je vytvoriť pred Trumpovým odchodom z Bieleho domu "".Vyslanec OSN pre Blízky východ Nickolay Mladenov vyzval Izrael, aby prehodnotil svoje plány, pretože projekt Givat ha-Matos v prípade svojej realizácie "" a na dosiahnutie riešenia o koexistencii dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.Kritici výstavby v Givat ha-Matos tomuto projektu vytýkajú, že spolu s realizáciou projektu známeho ako E-1 rozbije palestínsku metropolitnú oblasť tvorenú východným Jeruzalemom a mestami Betlehem na juhu a Ramalláh na severe.Brian Reeves z organizácie Mier teraz vysvetlil, že nová zástavba v zóne E-1 by v podstate izolovala severnú časť okupovaného územia od južnej, zatiaľ čo projekt Givat ha-Matos prispeje k ešte väčšej izolácii Betlehema od zvyšku palestínskych území.