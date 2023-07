Vyslanec USA vycestuje do Číny na rozhovory o klimatických zmenách

Peking 12. júla (TASR) - Osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky John Kerry vycestuje v nedeľu do Číny. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pre Kerryho bude návšteva Číny, v dňoch 16. - 19. júla, treťou cestou od jeho predvlaňajšieho nástupu do funkcie osobitného vyslanca pre klímu. Zároveň sa stane tretím najvyšším predstaviteľom americkej administratívy, ktorý v ostatnom čase navštívi Čínu.



Kerry bude v tomto smere nasledovať amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý navštívil Peking v júni ako najvyšší predstaviteľ USA za posledných takmer päť rokov, a tiež ministerku financií USA Janet Yellenovú, ktorá bola v Číne minulý týždeň.



"Kerry má v úmysle spolupracovať s Čínou na riešení klimatickej krízy," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA s tým, že súčasťou toho je aj propagácia klimatického summitu OSN (COP28).



COP28 sa bude konať v novembri v Spojených arabských emirátoch, pričom lídri takmer 200 krajín na ňom budú riešiť otázku, ako zmierniť globálne otepľovanie a jeho dôsledky.



Kerryho cestu medzičasom potvrdilo aj pekinské ministerstvo životného prostredia. Uviedlo, že obe strany "prediskutujú do hĺbky svoje názory na spoluprácu v oblasti boja proti klimatickým zmenám".



Spojené štáty a Čína sú najväčšími svetovými producentmi emisií skleníkových plynov, pripomína AFP. Zároveň sú však aj jednými z najväčších investorov do obnoviteľných zdrojov energie.