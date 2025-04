Vyslanec Kremľa: Rokovania s USA môžu pokračovať už na budúci týždeň

Moskva 6. apríla (TASR) - Riaditeľ Ruského štátneho investičného fondu a vyslanec Kremľa pre zahraničné investície a ekonomickú spoluprácu Kirill Dmitriev v nedeľu pre ruskú televíziu Prvý kanál uviedol, že rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi by mohli pokračovať už na budúci týždeň. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Dmitriev v rozhovore vyhlásil, že najbližší kontakt medzi dvoma stranami by mohol nastať „už budúci týždeň“ a že vo vzájomnom vzťahu dvoch krajín vidí „pozitívnu dynamiku“. Vyslanec pre ekonomickú spoluprácu minulý týždeň navštívil Washington, kde sa zúčastnil na rokovaniach so zástupcami administratívy prezidenta Donalda Trumpa.



Podľa Dmitrieva je v americkej vláde „nepochybne stále veľký počet nepriateľov Ruska“. „Existuje teraz krehká nádej, že sa dialóg obnoví,“ dodal Dmitriev a podotkol, že je teraz potrebné bojovať s „informačnými útokmi“.



Agentúra AFP pripomína, že Dmitriev zohral kľúčovú úlohu pri nedávnom zbližovaní Ruska a Spojených štátov. Vo februári sa zúčastnil aj na prvom kole rokovaní s predstaviteľmi amerického prezidenta Donalda Trumpa v Saudskej Arábii.