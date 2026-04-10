< sekcia Zahraničie
Vyslanec Moskvy zavíta do USA ohľadom predaja ruskej ropy
Autor TASR
Moskva 10. apríla (TASR) - Vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev odcestoval do Spojených štátov na rokovania krátko pred uplynutím platnosti dočasného zmiernenia amerických sankcií na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry DPA.
„Kirill Dmitrijev vedie skupinu pre ekonomické otázky a pokračuje v práci v rámci nej,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS. Ozrejmil, že návšteva sa nebude zameriavať na ukončenie vojny na Ukrajine a neznamená ani obnovenie rokovaní s Kyjevom. DPA ale pripomína, že USA uvalili sankcie na Moskvu pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Washington dočasne povolil predaj ruskej ropy, ktorá sa už nachádzala na palubách lodí, po tom, čo ceny ropy prudko vzrástli v dôsledky vojny v Iráne. Platnosť výnimky sa však skončí v sobotu.
Napriek americkým snahám o ukončenie vojny na Ukrajine je mier stále v nedohľadne, pripomenula DPA. Naposledy viedli Moskva a Kyjev priame rokovania v Spojených arabských emirátoch a vo Švajčiarsku, sprostredkovával ich Washington. Vojna na Blízkom východe však oddialila nové schôdzky.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil prímerie počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov trvajúce necelý deň a pol, od sobotňajšieho popoludnia do nedeľného večera.
