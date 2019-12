Vyslanec OSN: Haftar sa blíži k Tripolisu vďaka ruskej pomoci

Rím 8. decembra (TASR) - Líbyjský veliteľ Chalífa Haftar sa blíži k dosiahnutiu dôležitého víťazstva v konflikte v severoafrickej krajine vďaka vojenskej pomoci od Ruska. Vyslanec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé to uviedol v nedeľňajšom rozhovore, informuje agentúra DPA.



"Som veľmi znepokojený," povedal Salamé pre talianske noviny Corriere della Sera.



"Odkedy sa Rusi pridali k Haftarovým jednotkám, ofenzíva na Tripolis znovu nabrala na sile. Za posledných desať dní sa boje presúvali k mestským oblastiam metropoly. Nemôžem vylúčiť novú patovú situáciu ani zdrvujúcu postup," dodal.



"Ak to bude takto pokračovať, bude viac civilných obetí, viac ľudí vyhnaných z domova, viac utrpenia," varoval Salamé.



Podobne sa v rozhovore pre ďalší taliansky denník La Repubblica vyjadril minister zahraničných vecí medzinárodne uznávanej líbyjskej vlády Muhammad Sijála.



"Samozrejme, s intervenciou Ruska by sa Haftarovi mohlo podariť vstúpiť do Tripolisu. S rastúcou účasťou Rusov prostredníctvom dodávky dronov a žoldnierov tomuto generálovi existuje riziko, že by hlavné mesto mohlo kapitulovať," povedal Sijála.



Salamé a Sijála boli v sobotu v Ríme na zahraničnopolitickej konferencii MED 2019.



V Líbyi prebieha konflikt medzi vládou v Tripolise, ktorú uznáva OSN, a Haftarom, ktorý je spojený s konkurenčnou vládou v meste Tobruk na východe krajiny.



Z tohto konfliktu sa stala zástupná vojna, keď majú obe strany zahraničných podporovateľov. Salamé hovoril o ruských "žoldnieroch alebo kontrahentoch" pre Haftara a tureckých dronoch a dodávkach zbraní pre Tripolis.



Nemecko pripravuje konferenciu o Líbyi v Berlíne, ktorej zámerom je zhromaždiť regionálne mocnosti zapojené do konfliktu v nádeji na dohodnutie prímeria, dodáva DPA.