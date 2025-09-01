Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vyslanec OSN: Húsíovia zadržiavajú najmenej 11 zamestnancov OSN

Snímka z jemenského hlavného mesta Saná. Foto: TASR/AP

Saná 1. septembra (TASR) — Najmenej 11 zamestnancov Organizácie Spojených národov (OSN) zadržali v nedeľu jemenskí povstalci húsíovia pri raziách v jej priestoroch v metropole Saná a meste Hudajdá. Došlo k nim krátko po tom, ako pri sobotňajšom izraelskom útoku prišiel o život húsijský premiér a niekoľko ministrov, informovala agentúra AFP.

Dôrazne odsudzujem dnešnú novú vlnu svojvoľného zatýkania personálu OSN v Saná a Hudajde... ako aj násilné vniknutie do priestorov OSN a zhabanie majetku OSN,“ uviedol vo vyhlásení vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg.

Húsíov Grundberg vyzval na „okamžité a bezpodmienečné“ prepustenie zamestnancov OSN. Ich zadržiavanie porušuje základnú povinnosť rešpektovať a chrániť bezpečnosť personálu OSN a jeho schopnosť plniť si povinnosti.

Húsíovia sa k raziám zatiaľ nevyjadrili, no už v minulosti zadržali pracovníkov OSN a obvinili ich zo špionáže pre Spojené štáty.

Podľa Grundberga húsíovia zadržiavajú celkovo 23 pracovníkov OSN, niektorých od roku 2021 a 2023. V januári povstalci zadržali osem pracovníkov OSN, dodal.

Svetový potravinový program (WFP) krátko predtým v nedeľu oznámil, že jeden z jeho zamestnancov bol zadržaný v hlavnom meste Saná, ktoré od roku 2014 ovládajú povstalci.

Bezpečnostný zdroj v Saná pre agentúru AFP uviedol, že pri raziách v priestoroch OSN povstalci zadržali celkom sedem zamestnancov WFP a troch pracovníkov Detského fondu OSN (UNICEF).

Občianska vojna uvrhla Jemen do jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete, pričom viac ako polovica obyvateľstva je odkázaná na pomoc.
