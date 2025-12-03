< sekcia Zahraničie
Vyslanec OSN: Irak začne novú kapitolu bez misie OSN
Pomocná misia OSN pre Irak (UNAMI) ukončí svoju činnosť po 22 rokoch.
Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Povojnový Irak bude určovať vlastnú budúcnosť po tom, ako Organizácia Spojených národov (OSN) na konci roka uzavrie svoju tamojšiu misiu. Uviedol to v utorok vyslanec OSN pre túto blízkovýchodnú krajinu, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Pomocná misia OSN pre Irak (UNAMI) ukončí svoju činnosť po 22 rokoch. Krajinu podporovala pri prekonávaní nestability po Spojenými štátmi vedenej vojenskej invázii z roku 2003 a zosadení diktatúry Saddáma Husajna.
Odchod UNAMI znamená pre Irak začiatok novej kapitoly, povedal vedúci misie Muhammad al-Hasan na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom situácii v Iraku. Cesta k mieru, bezpečnosti a stabilite v tejto krajine bola podľa neho náročná a vyžiadala si nesmierne obete, no bola úspešná.
Hasan tiež vyjadril nádej, že po novembrových v poradí šiestych parlamentných voľbách v krajine vznikne nová iracká vláda bez odkladov. „Irak prekonal sériu konfliktov na ťažko vydobytej ceste k stabilite,“ doplnil. „Dlhodobé dôsledky konfliktu však vyvolali vážne a pretrvávajúce humanitárne potreby, pričom približne jeden milión Iračanov je stále vnútorne vysídlený,“ podotkol.
Misiu UNAMI zriadili v roku 2003 a vlani ju naposledy predĺžili do 31. decembra 2025. K jej úlohám patrilo radiť vláde v otázkach politického dialógu a zmierenia, ako aj pomáhať s voľbami a reformou bezpečnostného sektora.
Bagdad uviedol, že uzavretie misie OSN znamená "ukončenie procesu politického budovania započatého v roku 2003 po páde diktátorského režimu".
