Vyslanec OSN: Majetkové spory vyvolávajú na Cypre napätie

Nikózia 6. augusta (TASR) - Desaťročia trvajúce majetkové spory vyvolávajú na Cypre napätie a ohrozujú tým úsilie o zmierenie na tomto rozdelenom ostrove, ktoré vedie OSN. V utorok na to upozornil končiaci osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN na Cypre Colin Stewart, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Som veľmi znepokojený. Obávam sa, že otázka majetku spôsobí v najbližších mesiacoch veľké problémy,“ povedal kanadský diplomat v rozhovore pre denník Yeni Düzen vychádzajúci v Severocyperskej tureckej republike, ktorej nezávislosť uznala iba Ankara po tureckej invázii na Cyprus v júli 1974.



Stewart poznamenal, že nehnuteľnosti patria medzi najcitlivejšie otázky na Cypre. Domnieva sa však, že predtým, než sa prejde na jednotlivé spory, je potrebné vyriešiť otázku samotného ostrova. Na kompromis ale odmietajú pristúpiť obe strany, podotkol s tým, že medzi nimi panuje nedôvera.



V súvislosti so spormi o majetok boli na oboch stranách ostrova zadržané v poslednom čase viaceré osoby. Tieto prípady podľa Reuters odhalili pretrvávajúce krivdy desiatok tisícov vnútorne vysídlených ľudí.



V tureckocyperskej väzbe je od 19. júla päť gréckych Cyperčanov, ktorým hrozí obvinenie z neoprávneného vstupu za návštevu oblasti Trikomo, kde pred rozdelením ostrova žilo prevažne gréckocyperské obyvateľstvo.



Táto oblasť je v súčasnosti známa pod turecký názvom Iskele a v uplynulých rokoch zaznamenala značný rozvoj. Developer, ktorý tam pôsobí a má izraelské a turecké občianstvo, je už viac ako rok vo väzbe na juhu Cypru na základe obvinenia z obchodovania s nehnuteľnosťami gréckych Cyperčanov. V máji súd zase odsúdil dvoch ľudí z Maďarska za sprostredkovanie predaja nehnuteľností gréckych Cyperčanov na severe ostrova.



Cyperský prezident Nikos Christodoulides označil zatknutie gréckych Cyperčanov za „akt pirátstva“. Najvyšší predstaviteľ severného Cypru Ersin Tatar, ktorý predtým obvinil gréckych Cyperčanov z toho, že zneužívajú otázku vlastníctva na stíhanie developera, v reakcii kritizoval Christodoulidesa za prejav neúcty voči tureckým Cyperčanom a súdnemu procesu.



Obaja lídri sú kľúčovými účastníkmi procesu podporovaného OSN, ktorého cieľom je budovanie dôvery medzi gréckou a tureckou komunitou na Cypre. Pokrok v tomto smere je ale podľa Reuters pomalý.



Za uplynulé roky sa objavili viaceré pokusy dosiahnuť kompromisné riešenie otázky Cypru. Naposledy sa tak stalo v roku 2017 vo Švajčiarsku. Odvtedy sa ale formálne rozhovory medzi stranami neobnovili.



Neformálne rokovania zvolal v marci generálny tajomník OSN António Guterres. Zástupcovia strán sa vtedy dohodli na viacerých krokoch, okrem iného na otvorení hraničných priechodov, vytvorení technického výboru pre mládež a ďalších iniciatívach v nárazníkovej zóne a na celom ostrove. Lídri sa následne stretli aj v júli v sídle OSN v New Yorku, kde dosiahli prelom v súvislosti s vytvorením výboru pre mládež a tiež v troch ďalších oblastiach, uviedol Guterres. Témy otvorenia štyroch hraničných priechodov a využívanie solárnej energie v nárazníkovej zóne medzi oboma stranami ostrova však zostali podľa jeho slov nedoriešené.