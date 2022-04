Vyslanec OSN pozval sýrsku vládu i opozíciu na ôsme rokovanie o ústave

Ženeva 27. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) pozvala sýrsku vládu a opozíciu na ôsme kolo rokovaní zameraných na prepracovanie ústavy Sýrie, ktoré sa uskutoční v Ženeve na prelome mája a júna. V stredu o tom informoval osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Pedersen počas videobrífingu Bezpečnostnej rade OSN povedal, že prepracovaná ústava by mohla prispieť k ukončeniu 11 rokov trvajúceho sýrskeho konfliktu.



Siedma séria zasadnutí sýrskeho ústavodarného výboru sa skončila na konci marca, pričom delegácie navrhli isté úpravy predložených textov. Pedersenova zástupkyňa Chawla Matarová následne navštívila Damask a Istanbul, aby rokovala so spolupredsedami jednotlivých delegácií.



Plán OSN na mier v Sýrii, ktorý schválili zástupcovia OSN, Ligy arabských štátov, EÚ, Turecka a piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, zahŕňa vypracovanie novej ústavy a usporiadanie volieb pod dohľadom OSN, na ktorých by sa mohli zúčastniť všetci Sýrčania vrátane členov diaspór.



Štyridsaťpäťčlenný ústavodarný výbor pozostávajúci zo zástupcov sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti však počas predchádzajúcich kôl rokovaní nedosiahol hmatateľné výsledky.



Pedersen v rámci videobrífingu upozornil, že v Sýrii naďalej pokračujú nálety, raketové útoky, ostreľovanie na frontových líniách, explózie podomácky vyrobených výbušnín a ďalšie incidenty.