Vyslanec OSN pre Líbyu Ghasan Salamé odstúpil

New York 2. marca (TASR) - Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Líbyu Ghassan Salamé odstúpil v pondelok zo svojej funkcie. Informovala o tom agentúra AFP.



Libanončan Salamé pôsobil v rokoch 2000 - 2003 ako libanonský minister kultúry. Do funkcie osobitného vyslanca OSN pre Líbyu, v ktorej nahradil Nemca Martina Koblera, ho vymenovali v roku 2017.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.



Slabá vláda premiéra Fájiza Sarrádža, ktorá sídli v Tripolise a je uznaná OSN, momentálne kontroluje už len líbyjskú metropolu a malú časť územia na západe krajiny. Od apríla 2019 čelí ofenzíve maršala Chalífu Haftara, ktorý sa snaží dobyť Tripolis.



Haftarom podporovaná vláda so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí.