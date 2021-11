Vyslanec OSN pre Líbyu Kubiš je ochotný vo funkcii zostať až do volieb

New York 24. novembra (TASR) - Deň po tom, ako Organizácia Spojených národov oznámila, že jej vyslanec pre Líbyu Ján Kubiš rezignoval na funkciu, sám slovenský diplomat v stredu Bezpečnostnej rade OSN povedal, že je ochotný zotrvať vo funkcii až do kľúčových prezidentských volieb v tejto vojnou zmietanej krajine, ktoré sú naplánované na 24. decembra. Informovala o tom agentúra AFP.



Počas pravidelného zasadnutia BR OSN o Líbyi Kubiš povedal, že svoju rezignáciu predložil generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi už 17. novembra. Šéf OSN počkal s prijatím Kubišovej demisie do utorka (23. novembra), pričom mu podľa Kubiša odpísal, že rezignácia bude "účinná od 10. decembra".



"V rezignačnom liste generálnemu tajomníkovi (OSN) som potvrdil svoju pripravenosť pokračovať vo funkcii osobitného vyslanca počas prechodného obdobia, ktoré by – podľa môjho názoru – malo pokrývať volebné obdobie, aby sa zabezpečila kontinuita činnosti (Podpornej misie OSN v Líbyi – UNSMIL) za predpokladu, že je to realizovateľná možnosť," uviedol Kubiš.



"Dúfam, že sa nájde vhodné riešenie," dodal 69-ročný slovenský diplomat.



Kubiš zároveň spresnil, že podľa jeho názoru je nevyhnutné urýchlene premiestniť funkciu vedúceho misie UNSMIL do Tripolisu, v ideálnom prípade na základe rezolúcie BR OSN.



"Hneď po svojom vymenovaní som vyjadril podporu rozdeleniu pozícií osobitného vyslanca a vedúceho misie a následného umiestnenia vedúceho misie do Tripolisu. Aby som na to vytvoril podmienky, 17. novembra 2021 som podal demisiu," povedal Kubiš.



Prezidentské voľby v Líbyi, ktorých cieľom je ukončiť desaťročie občianskej vojny, sa uskutočnia v čase, keď bude kresťanský svet oslavovať Štedrý deň. Presne mesiac pred plánovanými voľbami Kubiš varoval pred ich neúspechom.



"Musím oznámiť, že politická klíma (v Líbyi) je stále extrémne polarizovaná," povedal slovenský diplomat. Stále podľa neho existuje "hlučný odpor" niektorých líbyjských politických vodcov a skupín voči plánovanému hlasovaniu.



Agentúra DPA pripomenula, že bezpečnostná situácia v Líbyi "necháva mnohých na pochybách", či sa voľby reálne uskutočnia. Po zvrhnutí dlhoročného vládcu Muammara Kaddáfího v roku 2011 vypukla v krajine bohatej na ropu občianska vojna, v ktorej o moc a vplyv súperia početné milície.