Vyslanec OSN: Sýrska vláda a opozícia plánuje rokovať o novej ústave

Ženeva 17. októbra (TASR) - Zástupcovia sýrskej vlády a opozície sa dohodli na začatí procesu navrhovania novej ústavy tejto vojnou zničenej krajiny. Oznámil to v nedeľu osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen po stretnutiach s oboma spolupredsedami sýrskeho ústavodarného výboru. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nová vec tento týždeň je, že začneme navrhovať proces ústavnej reformy v Sýrii," vyhlásil Pedersen na tlačovej konferencii. Predbežné rozhovory, ktoré viedol s oboma stranami, označil za "seriózne a úprimné". Zdôraznil ale, že len samotné diskusie o zmene ústavy "nebudú schopné vyriešiť krízu v Sýrii".



Štyridsaťpäťčlenný ústavodarný výbor pozostávajúci zo zástupcov sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti, by mal teraz zrealizovať v poradí šieste kolo rokovaní za posledné dva roky. Očakáva sa, že diskusie v Ženeve budú trvať do konca týždňa. Predošlých päť kôl rozhovorov pod dohľadom OSN neprinieslo nijaké hmatateľné výsledky.



Opozícia obviňovala z naťahovania rokovaní, ktoré sa pôvodne začali v roku 2019, vládu prezidenta Bašára Asada. Ten podľa odhadov OSN kontroluje zhruba 70 percent krajiny. Tento rok v júli bol znovuzvolený na post prezidenta už na štvrté sedemročné funkčné obdobie. Medzinárodná komunita tieto voľby označila za nelegitímne a podľa sýrskej opozície išlo o frašku.



Rakúska stanica ORF s odvolaním sa na diplomatické zdroje uviedla, že Rusko údajne tlačilo na spojeneckú vládu v Damasku, aby preukázala väčšiu flexibilitu. Dlhodobým cieľom reformy ústavy v krajine je uskutočniť demokratické voľby pod dohľadom OSN.