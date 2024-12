Vyslanec OSN varoval pred kolapsom štátnych inštitúcií v Sýrii

Akaba 14. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen v sobotu vyzval svetové mocnosti, aby po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho lídra Bašára Asada pracovali v záujme zabrániť kolapsu kľúčových sýrskych inštitúcií. Pedersen to povedal na konferencii v jordánskom prístavnom meste Akaba, kde sa v sobotu zišli diplomati na rokovania o situácii v Sýrii, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Pedersen na schôdzke so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom tiež podporil "dôveryhodný a inkluzívny" politický proces formovania ďalšej sýrskej vlády.



"Potrebujeme zaistiť, že (sýrske) štátne inštitúcie neskolabujú, a že začneme s humanitárnou pomocou tak rýchlo, ako to len bude možné," dodal Pedersen.



V jordánskom rezorte Akaba na pobreží Červeného mora sa v sobotu zišli vysokopostavení arabskí, tureckí, americkí a európski diplomati menej než týždeň po tom, čo islamistickí vzbúrenci zvrhli Asadov režim v Sýrii, pripomína AFP.



Blinken, ktorý sa krátko predtým stretol s lídrami Jordánska, Turecka a Iraku, opakovane vyzýval na "iknluzívny proces, ktorý reflektuje na všetky rozmanité etnické a náboženské komunity v Sýrii".



Blinken po stretnutí s Pedersenom uviedol, že OSN hrá "kritickú rolu" v humanitárnej pomoci a ochrane menšín v Sýrii.