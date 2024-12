Vyslanec OSN varoval, že konflikt v Sýrii sa ešte neskončil

New York 17. decembra (TASR) - Konflikt v Sýrii sa ešte neskončil, hoci z krajiny odišiel zosadený bývalý prezident Bašár Asad. Upozornil na to v utorok osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen, ktorý poukázal na zrážky medzi skupinami podporovanými Tureckom a kurdskými skupinami na severe krajiny. TASR o to informuje podľa agentúry AFP.



"V posledných dvoch týždňoch, pred sprostredkovaním prímeria, došlo k značným bojom... Päťdňové prímerie teraz vypršalo a ja som vážne znepokojený správami o vojenskej eskalácii," povedal Pedersen na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. "Takáto eskalácia by bola katastrofálna," vyhlásil.



Pedersen tiež uviedol, že sa stretol s novým de facto vedením Sýrie a pozrel si neslávne známu väznicu z čias Asadovho režimu. Vyzval zároveň na širokú podporu pre Sýriu a ukončenie sankcií, ktoré by umožnilo obnovu vojnou zničenej krajiny.



"Konkrétne kroky k inkluzívnej politickej transformácii budú kľúčom na zabezpečenie toho, že Sýria dostane ekonomickú podporu, ktorú potrebuje," konštatoval Pedersen s tým, že medzinárodné spoločenstvo je zjavne ochotné sa angažovať, pričom potreby Sýrie sú obrovské.



Západné krajiny riešia otázku prístupu k skupine Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá viedla rýchlu ofenzívu povstalcov. Má totiž korene v sýrskej odnoži al-Káidy. Napriek zmierneniu jej rétoriky ju mnohé západné štáty označili za teroristickú skupinu.