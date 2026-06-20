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Vyslanec OSN vyzval polovojenské sily k zastaveniu útoku na el-Obeid
Mesto el-Obeid v regióne Kordofán už niekoľko mesiacov obliehajú sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne so sudánskou armádou.
Autor TASR
Chartúm 20. júna (TASR) – Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Sudán Pekka Haavisto v piatok telefonicky hovoril s vodcom tamojších povstaleckých polovojenských jednotiek a vyzval ho, aby neútočili na mesto el-Obeid, kde podľa OSN hrozí ofenzíva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ako uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, generál Mohamed Hamdan Daglo si v telefonáte vypočul „veľmi silný apel“ od osobitného vyslanca.
„Haavisto zdôraznil potrebu urýchlene deeskalovať situáciu v meste el-Obeid a vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ešte viac zhoršiť už beztak katastrofálnu humanitárnu situáciu a vystaviť životy civilistov ďalšiemu ohrozeniu,“ uviedol Dujarric.
Podľa neho sa humanitárni pracovníci „pripravujú na prípadný pohyb veľkého množstva ľudí“ v prípade úteku z mesta s tým, že sa „chystajú na to najhoršie a zároveň dúfajú v to najlepšie“.
Mesto el-Obeid v regióne Kordofán už niekoľko mesiacov obliehajú sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne so sudánskou armádou.
OSN sa obáva, že by sa mohli zopakovať zverstvá páchané počas útoku na mesto al-Fášir v októbri 2025, ktorý podľa OSN vykazoval „znaky genocídy“.
Dujarric spresnil, že Haavisto v záujme podpory dialógu a zabránenia útokom rokoval aj s krajinami, ktoré majú vplyv na obe strany konfliktu.
Občianska vojna v Sudáne medzi armádou a polovojenskými silami trvá od apríla 2023 a vyžiadala si už desaťtisíce obetí a vysídlenie približne 11 miliónov ľudí. Zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP. Minulý rok úrady vyhlásili hladomor v meste al-Fašír v Severnom Dárfúre a v Káduglí v Južnom Kordofáne, no podľa analýz podporovaných OSN hrozí aj v ďalších 20 oblastiach.
Ako uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, generál Mohamed Hamdan Daglo si v telefonáte vypočul „veľmi silný apel“ od osobitného vyslanca.
„Haavisto zdôraznil potrebu urýchlene deeskalovať situáciu v meste el-Obeid a vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ešte viac zhoršiť už beztak katastrofálnu humanitárnu situáciu a vystaviť životy civilistov ďalšiemu ohrozeniu,“ uviedol Dujarric.
Podľa neho sa humanitárni pracovníci „pripravujú na prípadný pohyb veľkého množstva ľudí“ v prípade úteku z mesta s tým, že sa „chystajú na to najhoršie a zároveň dúfajú v to najlepšie“.
Mesto el-Obeid v regióne Kordofán už niekoľko mesiacov obliehajú sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne so sudánskou armádou.
OSN sa obáva, že by sa mohli zopakovať zverstvá páchané počas útoku na mesto al-Fášir v októbri 2025, ktorý podľa OSN vykazoval „znaky genocídy“.
Dujarric spresnil, že Haavisto v záujme podpory dialógu a zabránenia útokom rokoval aj s krajinami, ktoré majú vplyv na obe strany konfliktu.
Občianska vojna v Sudáne medzi armádou a polovojenskými silami trvá od apríla 2023 a vyžiadala si už desaťtisíce obetí a vysídlenie približne 11 miliónov ľudí. Zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP. Minulý rok úrady vyhlásili hladomor v meste al-Fašír v Severnom Dárfúre a v Káduglí v Južnom Kordofáne, no podľa analýz podporovaných OSN hrozí aj v ďalších 20 oblastiach.